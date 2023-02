Zypern wählt einen neuen Präsidenten | Aktuelles Europa | DW

In der EU-Inselrepublik Zypern wählen rund 561.000 Wahlberechtigte einen neuen Präsidenten. Wer die Abstimmung auf der geteilten Mittelmeerinsel Zypern gewinnt, steht vor enormen Herausforderungen. Er muss eine Wirtschaftskrise, Korruptionsskandale und Migrationsprobleme in den Griff bekommen und auch wieder Schwung in einen entgleiteten Friedensprozess bringen. Der Nachfolger des 76-jährigen Nicos Anastasiades wird von der konservativen Regierungspartei gewählt. In Zypern ist der Präsident sowohl Staatsoberhaupt als auch Regierungschef.

Drei Kandidaten stechen heraus

Die aussichtsreichsten Kandidaten sind ein ehemaliger Außenminister, ein Technokrat und ein konservativer Parteivorsitzender. Alle drei gelten als überzeugte Europäer und unterstützen die westlichen Sanktionen gegen Russland infolge des Ukraine-Krieges. Als Favorit gilt Ex-Außenminister Nikos Christodoulidis. Der frühere Chefdiplomat konnte demnach im ersten Wahlgang mehr als 30 Prozent der Stimmen holen.

Der Kandidat Averof Neophytou ist Vorsitzender der konservativen Regierungspartei

Zwei weitere Kandidaten – der von der Linkspartei AKEL unterstützte Diplomat Andreas Mavrogiannis und der Abgeordnete der Konservativen Partei (DISY), Averof Neofytou – liefern sich laut Umfragen ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit rund je 20 Prozent für den Einzug in die Stichwahl.

Zypern ist seit 2004 Mitglied der EU

Wahlen finden nur im Süden der Insel statt, der türkisch-zypriotische Norden nimmt nicht an den Wahlen teil. Zypern ist seit 1974 nach einem griechischen Putsch und einer türkischen Militärintervention geteilt. Zahlreiche Vermittlungsversuche der Vereinten Nationen zur Überwindung der Spaltung sind bislang gescheitert. Zypern ist seit 2004 Mitglied der EU. EU-Gesetze und -Verordnungen gelten nur für den griechisch-zypriotischen Süden der Insel.

