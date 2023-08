NICOSIA, Zypern (AP) – Der zyprische Tierarztverband lobte am Freitag die Entscheidung der Regierung, die Verwendung seines Bestands an Medikamenten gegen das menschliche Coronavirus bei Katzen zuzulassen, um eine lokale Mutation eines Katzenvirus zu bekämpfen, das bereits Tausende von Tieren auf der Mittelmeerinsel getötet hat kann nicht auf Menschen übertragen werden.

Der Verband sagte in einer Erklärung, dass er die Regierung ab Anfang dieses Jahres um Zugang zu den Medikamenten zu „angemessenen Preisen“ gebeten habe, als die Mutation, die die tödliche feline infektiöse Peritonitis (FIP) verursacht, bei der Katze der Insel merklich auftrat Bevölkerung.

„Wir möchten sicherstellen, dass wir den Anstieg im Falle von FCov-2023 weiterhin untersuchen und kontrollieren werden“, sagte der Verband.

Hristodoulos Pipis, Leiter des zyprischen Veterinärdienstes, teilte dem Staatssender am Freitag mit, dass Katzenbesitzer nach einer formellen Untersuchung und Diagnose Medikamente in Pillenform für 2,5 Euro (2,74 US-Dollar) pro Pille in der Praxis ihres örtlichen Tierarztes erhalten können.

Der Markenname des Medikaments ist Lagevrio und sein Wirkstoff ist Molnupiravir. Nektaria Ioannou Arsenoglou, Präsident der Veterinarians Association, erklärte gegenüber The Associated Press, dass sich Menschen nicht mit dem mutierten Katzenvirus infizieren können, das nicht mit COVID-19 zusammenhängt.

Der leitende Apotheker des Gesundheitsministeriums, Costas Himonas, sagte der AP, dass im Laufe des nächsten Monats schrittweise 2.000 Packungen des Arzneimittels an Tierärzte verteilt werden. Himonas sagte, es bestehe kein Risiko, dass die derzeitigen Arzneimittelvorräte so weit erschöpft seien, dass die Behandlung eines etwaigen Anstiegs der Zahl der Menschen mit COVID-19 gefährdet wäre.

Lokale Tierschützer hatten behauptet, die Mutation habe bis zu 300.000 Katzen getötet, doch Arsenoglou hält das für übertrieben.

Arsenoglou hatte gesagt, eine Verbandsumfrage unter 35 Tierkliniken habe ergeben, dass es auf der gesamten Insel insgesamt etwa 8.000 Todesfälle gebe. Pipis bestätigte diese Ergebnisse.

Laut Arsenoglou ist FIP ​​fast immer tödlich, wenn sie unbehandelt bleibt, aber Medikamente können Katzen sowohl bei der „nassen“ als auch bei der „trockenen“ Form der Krankheit in etwa 85 % der Fälle wieder gesund machen.

Was die FIP-Behandlung schwierig machte, war der hohe Preis des Medikaments, das laut Aktivisten für viele Katzenpfleger unerreichbar war.

Das Katzen-Coronavirus wird durch den Kontakt mit Katzenkot verbreitet und existiert seit 1963. Frühere Epidemien seien schließlich ohne den Einsatz von Medikamenten im Sande verlaufen, sagte Arsenoglou.

Es wurden bereits Maßnahmen ergriffen, um den Export der Mutation durch obligatorische medizinische Untersuchungen aller Katzen, die zur Adoption ins Ausland bestimmt sind, zu verhindern.

Es ist unklar, wie viele Wildkatzen auf Zypern leben, wo sie allgemein beliebt sind und eine lange, Jahrtausende alte Geschichte haben.

Menelaos Hadjicostis, The Associated Press





