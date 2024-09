Status: 29.09.2024 07:18 Uhr Etwa 1.000 Lkw pro Tag-kippen sinds september wied Rüben bij de Zuckerfabrik in Uelzen ab. Dit afval bevat veel water en wordt altijd beter behandeld.

van Barbara Kreuzer

Niet sinds de zomermaanden werden gebruikt, maar de Felder in Nedersaksen werd beschermd: in Uelzen en Lüneburg was de Böden bijzonder zanderig en kon deze lange tijd niet worden gebruikt. Als je een hulpbronnenverspiller bent, zul je hier waarschijnlijk niet voor de langste tijd zijn. Als iemand meer lijkt op de Millionen Liter Wasser-täglich bekommen kann, aber auch. Onze bestemmingen in Noord-Nedersaksen, Sleeswijk-Holstein en Mecklenburg-Vorpommern komen sinds september na Uelzen: hier werd de afgelopen maanden drie miljoen ton vee bewerkt.

Ze zijn beter dan meer dan 70 drankjes uit water

Sindsdien is de frisse lucht altijd goed geweest voor het milieu: „Temperatuur, zonlicht en weinig geluid waren optimaal voor het milieu“, zegt Georg Sander von Nordzucker. Wat is de waarde van uw gezondheid na 18 jaar, kom met uw Rübe voor al het water op de vaste grond: Meer dan 70 jaar komt uw Rüben het beste ten goede. Dus werden de Rüben zo snel mogelijk gewassen en na het stekken met warm water werd de zucker uit de vrucht verwijderd. Het water verdampt en wordt door het water opgenomen; zuerst in Teichen auf dem eigenen Firmengelände.

1 minuut Een technisch defect in de werkzaamheden van de fabriek zorgt voor een uitstekende zorg tijdens de verzorging en het onderhoud van de verzorgingsproducten. (24.09.2024) 1 Min

Beef zwölf Millionen Liter Wasser taglich

De binnenste helft van het werk wordt gedaan met water, dus het is de moeite waard: de waterwasser is afkomstig van de zuurdesem en het water werd ook verwarmd. Bovendien valt het water in het water, dat via een kanaalsysteem in de loop van de kilometer tussen de Speicherbecken in Uelzen Stöcken und Borg werd gepompt: Rund zwölf Millionen Liter Wasser kommen dort gerade an – jeden Tag.

In de winter is er water beschikbaar

Wie belangrijk is en een Ressource Wasser is, is hier een goede man om zijn jaarlijkse leven te vieren, zei Georg Sander. 2003 was de eerste Speicherbecken voor het water uit de Rüben. Breng de rest van het jaar een paar dagen door. Als de verbinding in de Zuckerfabrik was-droogwater bevat, zou er nog meer was-droogwater zijn. Bij mooi weer is het water in de winter warm en blijft het de komende dagen in de regio aanhouden.

2 minuten Deze heißen Sommertage waren goed voor die Zuckerrüben, aber sie unbeschädigt uit hun hart Boden zu kommen, is niet één stuk. (10.09.2024) 2 Min

September 2003: 25 miljard liter Grundwasser ontplofte

Clemens Löbnitz vom Kreisverband der Wasser- und Bodenverbände Uelzen: „Wir sinds de regio, mijn eigen bezigheid in heel Norddeutschland. Omdat we een goed leven hebben, zijn we blij de Heer dankbaar te zijn, die de Grundwasser kan sparen .“ 25 miljard liter sinds 2003, precies daar daarvoor. Het entspricht der Wassermenge, waarmee elf jaar lang voor de inwoners van Hannover gezorgd had kunnen worden.

Professor: Verdunstung nimmt durch Klimawandel zu

Nachhaltige Wasserwirtschaft beschäftigt an der Hochschule in Suderburg ein ganzes Institut: Auf einem Acker der Agravis Future Farm stekken de Zuckerrüben noch in der Erde. Een Drohne met multispektralen Kamer kan een zäglich Aufnahmen von ihnen zijn. Bij de bloesem is het niet zichtbaar, de technologie werd gedocumenteerd. Als de beelden zichtbaar waren, zouden degenen die de Pflanzen openden, als ze water konden bereiden, de Felder gespaard kunnen blijven zonder präziser bewässert und Wasser. Vanwege de klimaatverandering zei professor Klaus Röttcher von der Hochschule: „Hier in het land is het zo dat alle boerderijen goed beschermd waren. In andere districten werden boerderijen beschermd, in manchenregio’s werd er eerst voor gezorgd. “

Zorg voor water van hoge kwaliteit en vrije ruimte; Wij komen graag snel bij u thuis terug en u kunt uw geschenk uit de regio het langst ontvangen.

