Zwitserse regering keurt uitblaasbegroting voor 2024 goed

Op 28 juni 2023 keurde de Zwitserse Bondsraad een begroting voor 2024 goed met een tekort van CHF 6,7 miljard.

© Günter Purin | Dreamstime. com

De Zwitserse grondwet bevat een sectie die bedoeld is om de uitgaven te beperken om te voorkomen dat de regering boven haar stand leeft. De zogenaamde schuldrem maakt een beperkte mate van jaarlijkse overbesteding mogelijk (0,5 miljard CHF), die naar verwachting zal worden gedekt door toekomstige overschotten.

Er is echter een rimpel. De schuldrem verwijst naar gewone uitgaven, wat betekent dat alle uitgaven die als buitengewoon kunnen worden gedefinieerd, zijn vrijgesteld. In de begroting 2024 is een buitengewoon bedrag aan bestedingen in de buitengewone bak terechtgekomen.

De uitdaging voor de federale overheid is dat de uitgaven sneller stijgen (+4,1%) dan de inkomsten (+2,1%). De omzet stijgt in 2024 door een btw-verhoging en stijgende belastbare winsten. Het is echter lager dan oorspronkelijk voorspeld, omdat het verwachte aandeel in de winst van de centrale bank van CHF 1,3 miljard niet is uitgekomen – de enorme balans van de SNB, gebouwd in het tijdperk van QE, zakt in waarde en genereert verliezen.

Aan de andere kant worden de uitgaven voornamelijk opgedreven door pensioenhervormingen, die op voorhand pijn doen, een injectie van fondsen in Swiss Rail, steun voor de elektriciteitssector, uitgaven voor Oekraïense vluchtelingen en hogere rentebetalingen op overheidsschuld.

Dus het budget dat in 2024 uitbarst, is ofwel CHF 0,5 miljard of CHF 6,7 miljard, en voldoet ofwel aan de schuldremregels ofwel niet, afhankelijk van hoe men ervoor kiest om bepaalde uitgaven te definiëren. Hoe dan ook, het bedrag dat zal worden toegevoegd aan de Zwitserse staatsschuld zal CHF 6,7 miljard zijn, (buitengewoon?) wat een beetje meer zal toevoegen aan de renterekening van het land.

Meer hierover:

Persbericht van de regering (in het Frans) – Doe nu een Franse test van 5 minuten

Volg ons op Facebook en voor meer van dit soort verhalen over Zwitserland Twitteren.

Gerelateerde berichten