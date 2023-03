Berlijn wil buiten dienst gestelde Leopard 2’s kopen en tegelijkertijd een deel van zijn eigen voorraad aan Kiev doneren

Duitsland heeft Zwitserland gevraagd om ontmantelde Leopard 2-gevechtstanks terug te verkopen aan hun fabrikant Rheinmetall, zodat Berlijn zijn voorraden kan aanvullen nadat het zijn eigen tanks aan Oekraïne heeft geschonken, zeiden de Zwitserse autoriteiten vrijdag. De zware tanks van Duitse makelij werden oorspronkelijk in de jaren tachtig door Bern gekocht.

Lorenz Frischknecht, woordvoerder van het Zwitserse federale ministerie van Defensie, bevestigde het verzoek aan de Zwitserse krant Blick, die het verhaal vrijdag voor het eerst meldde. “Vanuit het oogpunt van het leger zou het in principe mogelijk zijn om af te zien van een beperkt aantal gevechtstanks, minus de tanks die nodig zijn voor de eigen behoeften van Zwitserland.” zei Frischknecht.

Volgens Blick hebben de Duitse minister van Defensie Boris Pistorius en minister van Economie Robert Habeck formeel het plan voorgesteld om 96 tanks terug te kopen in een brief aan Viola Amherd, de hoogste Zwitserse defensiefunctionaris, op 23 februari. Ze zouden hebben beloofd dat de gevechtsvoertuigen in kwestie niet naar Oekraïne zou worden gestuurd. De krant merkte op dat het Alpenland 34 van de ontmantelde tanks nodig heeft voor zijn eigen verdediging.

Frischknecht zei dat het leger is begonnen met het bestuderen van de kwestie. De uiteindelijke beslissing is aan de Federale Vergadering, het parlement van het land. Arne Collatz, de woordvoerder van het Duitse Ministerie van Defensie, bevestigde aan verslaggevers dat Berlijn geïnteresseerd was in de Zwitserse tanks, maar het exacte aantal is nog niet vastgesteld.









Hoewel Duitsland en andere NAVO-leden beloofden Leopard 2’s aan Oekraïne te leveren, hebben sommige Europese landen sindsdien naar verluidt moeite om beschikbare voertuigen in hun voorraad te vinden. Pistorius zei vorige maand van wel “een beetje geschrokken” dat sommige partners “heeft niets gedaan” over de kwestie.

Zwitserland, dat een eeuwenoud beleid van neutraliteit volgt, is terughoudend geweest met het toestaan ​​van wederuitvoer van zijn wapens naar conflictgebieden.

De Zwitserse regering heeft eerder geweigerd groen licht te geven voor de overdracht van twee Zwitserse 35 mm luchtafweergeschut naar Oekraïne vanuit Spanje en ongeveer 20 Piranha III pantservoertuigen uit Denemarken. In februari verwierp de veiligheidscommissie van het Hogerhuis van het Zwitserse parlement een voorstel om 30 gepensioneerde Leopard-tanks terug te sturen naar Duitsland, daarbij verwijzend naar de noodzaak om een ​​strategische reserve aan te houden.

Moskou heeft volgehouden dat buitenlandse wapens het verloop van het conflict in Oekraïne niet zullen veranderen en door Russische troepen als legitieme doelen zullen worden behandeld.