Zwitserland breekt donatierecord in 2022

Het totale aantal donaties in Zwitserland bedroeg in 2022 CHF 2,5 miljard, een record volgens Zewo, een accountant van goede doelen. Het recordcijfer was deels te danken aan de 418 miljoen CHF die aan Oekraïne werd gedoneerd.

© Francisco Javier Zea Lara | Dreamstime.com

De in 2022 gedoneerde CHF 2,5 miljard was 22% hoger dan het totaal in 2021 en 38% dan het totaal in 2018.

Uit de cijfers blijkt dat er sprake is van een toename van de donaties die naar het buitenland zijn gericht, zonder dat er sprake is van een toename van de donaties die lokaal zijn gericht. Daarnaast kwam de groei vooral voort uit donaties van instellingen. In Franstalig Zwitserland bleven de donaties van particuliere huishoudens consistent met voorgaande jaren, terwijl in Duitstalig Zwitserland de huishoudens meer gaven dan in het verleden.

Donaties werden steeds digitaaler. In de afgelopen vier jaar is het online gedoneerde bedrag vervijfvoudigd tot CHF 117 miljoen. Rechtstreekse post- of bankoverschrijvingen blijven echter de meest populaire manier om te doneren en de donaties die op deze manier worden gedaan zijn gemiddeld groter. Dit kan komen doordat direct mail en directe bankoverschrijvingen hulporganisaties niets kosten om te verwerken, waardoor hun efficiëntie toeneemt.

