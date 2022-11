Zwischenwahlergebnisse und Neuigkeiten

Wenn Sie am Montagmorgen die Wahlberichterstattung von CNN einschalten, sind hier die 19 Rennen, die noch ausgetragen werden müssen.

Alaskas At-Large-Distrikt: Die demokratische Abgeordnete Mary Peltola war die überraschende Gewinnerin einer Sonderwahl im August als Nachfolgerin der verstorbenen GOP-Abgeordneten Don Young. Sie befindet sich in einem Rückkampf mit der ehemaligen Gouverneurin Sarah Palin, der GOP-Vizepräsidentschaftskandidatin von 2008, und dem republikanischen Geschäftsmann Nick Begich in ihrer Bewerbung um eine volle Amtszeit.

Arizona: Am späten Samstag waren noch schätzungsweise 290.000 Stimmen auszuzählen. Zwei der neun Hausrennen in Arizona bleiben am Sonntagnachmittag unangekündigt

Arizonas 1. Bezirk – Der sechsjährige GOP-Abgeordnete David Schweikert, der zuvor vom Repräsentantenhaus wegen Ethikverstößen gerügt wurde, befindet sich in einem engen Rennen mit dem Demokraten Jevin Hodge um diesen neu gezeichneten und neu nummerierten Sitz im Gebiet von Phoenix.

– Der sechsjährige GOP-Abgeordnete David Schweikert, der zuvor vom Repräsentantenhaus wegen Ethikverstößen gerügt wurde, befindet sich in einem engen Rennen mit dem Demokraten Jevin Hodge um diesen neu gezeichneten und neu nummerierten Sitz im Gebiet von Phoenix. Arizonas 6. Bezirk – Der Republikaner Juan Ciscomani, ein ehemaliger hochrangiger Berater von Gouverneur Doug Ducey, und die Demokratin Kirsten Engel, eine ehemalige Staatssenatorin, konkurrieren um diesen neu gezeichneten und neu nummerierten Distrikt, der den Südosten Arizonas und Teile von Tucson umfasst.

Kalifornien hat 10 ungenannte Rassen: CNN hat noch nicht prognostiziert, wer den 34. Bezirk in Kalifornien gewinnen wird, zählt ihn aber als Teil der Gesamtzahl der Demokraten, da beide Kandidaten Demokraten sind.) Dazu gehören Rennen im 3. Bezirk, 9. Bezirk, 13. Bezirk, 21. Bezirk, 22. Bezirk, 27. Bezirk Bezirk, 41. Bezirk, 45. Bezirk, 47. Bezirk, 49. Bezirk.

Colorado: Es gewann nach der Volkszählung 2020 einen achten Sitz bei der Neuverteilung. Zwei Rennen bleiben unausgerufen.

Colorados 3. Bezirk – Die republikanische Abgeordnete Lauren Boebert befindet sich überraschenderweise in einem engen Rennen um ihren Distrikt Western Slope, der durch die Neudistriktierung röter wurde. Ihr demokratischer Gegner ist Adam Frisch, ein ehemaliger Stadtrat von Aspen, und eine automatische Nachzählung ist möglich.

– Die republikanische Abgeordnete Lauren Boebert befindet sich überraschenderweise in einem engen Rennen um ihren Distrikt Western Slope, der durch die Neudistriktierung röter wurde. Ihr demokratischer Gegner ist Adam Frisch, ein ehemaliger Stadtrat von Aspen, und eine automatische Nachzählung ist möglich. Colorados 8. Bezirk – Die demokratische Abgeordnete Yadira Caraveo und die republikanische Senatorin Barbara Kirkmeyer konkurrierten um diesen neu gezogenen Sitz nördlich von Denver. Biden hätte es 2020 um weniger als 5 Punkte geführt. CNN hat in diesem Rennen keine Prognose abgegeben, obwohl Kirkmeyer Caraveo eingeräumt hat.

2. Bezirk von Maine: Der Staat verwendet wie Alaska die Ranglistenwahl, um seine Gewinner bei den Bundestagswahlen zu bestimmen. Im 2. Bezirk, Der demokratische Abgeordnete Jared Golden und der frühere republikanische Abgeordnete Bruce Poliquin konnten sehen, wie ihr Rennen zum zweiten Mal durch das Ranglistenwahlsystem des Staates entschieden wurde. Weder die Kandidatin noch die unabhängige Tiffany Bond hatten am Sonntagnachmittag 50% der Stimmen für einen Bezirk erhalten, der einen Großteil des Bundesstaates nördlich von Portland abdeckt.

2. Bezirk von New Mexico: Die republikanische Abgeordnete Yvette Herrell folgt der Demokratin Gabe Vasquez in ihrem Angebot für eine zweite Amtszeit, die einen Distrikt vertritt, der jetzt Teile des südlichen und westlichen New Mexico umfasst und der durch die Neuverteilung demokratischer wurde. Während Herrell das Rennen eingeräumt hat, hat CNN noch keine Prognose abgegeben.

New Yorks 22. Bezirk: Der Republikaner Brandon Williams und der Demokrat Francis Conole, beide Navy-Veteranen, konkurrieren um diesen neu gezeichneten Bezirk im Zentrum von New York. Es ist ein offener Sitz, den Biden um weniger als 8 Punkte getragen hätte.

Oregons 6. Bezirk: Wahlen werden ausschließlich per Briefwahl durchgeführt. Die Stimmzettel müssen bis zum Wahltag abgestempelt sein und können bis zu sieben Tage später eingehen. Der Staat gewann einen neuen Sitz im Repräsentantenhaus bei der Neuwahl der Bezirke. Der demokratische Staatsabgeordnete Andrea Salinas und der republikanische Geschäftsmann Mike Erickson konkurrieren um diesen neu gezeichneten Bezirk, zu dem auch Salem gehört. Biden hätte ihn 2020 um 13 Punkte geführt.

Maeve Reston, Eric Bradner und Renée Rigdon von CNN haben zu diesem Beitrag beigetragen.