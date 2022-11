Zwischenwahlergebnisse und Neuigkeiten

Der Gewinn der Mehrheit im Repräsentantenhaus, selbst mit einem geringeren Vorsprung als erhofft, wird den Republikanern eine neu entdeckte Macht geben, die Tagesordnung festzulegen, wenn sie im Januar die Kammer übernehmen.

Die Republikaner des Repräsentantenhauses werden in der Mehrheit Vorladungsbefugnisse haben und mächtige Komitees kontrollieren – und sie planen, Ermittlungen gegen die Biden-Administration zur obersten Priorität zu machen.

An der Gesetzgebungsfront wird es einige wichtige politische Fragen geben – wie die Finanzierung der Regierung – die die Fähigkeit von Republikanern und Demokraten zur Zusammenarbeit auf die Probe stellen werden.

Hier ist ein Blick auf einige ihrer Pläne:

Untersuchungen: Die Republikaner des Repräsentantenhauses haben potenzielle Ermittlungen zu allem im Auge, vom chaotischen Abzug aus Afghanistan über die vom Heimatschutzminister Alejandro Mayorkas überwachte Grenzpolitik, die Ursprünge der Covid-19-Pandemie, die FBI-Durchsuchung von Mar-a-Lago bis hin zu Geschäftsbeziehungen mit dem Präsidenten Joe Bidens Sohn Hunter und die bürokratische Entscheidungsfindung hinter Schulschließungen im Zusammenhang mit Covid und Impfaufträgen.

Die Republikaner des Repräsentantenhauses könnten ihre Mehrheit auch nutzen, um eine Gegenerzählung rund um den Angriff vom 6. Januar 2021 voranzutreiben, um die Schuld vom ehemaligen Präsidenten Donald Trump abzuwälzen, nachdem ein gewalttätiger Mob seiner Anhänger das Kapitol gestürmt hatte.

Noch bevor die Partei die Mehrheit im Repräsentantenhaus errang, hatten einige der von republikanischen Beamten gelegten Ermittlungsgrundlagen begonnen, Früchte zu tragen. Ein Bundesrichter in Louisiana ordnete beispielsweise am Montag die Absetzung eines Cybersicherheitsbeamten des FBI in einer Klage an, in der behauptet wurde, das FBI habe Social-Media-Unternehmen gezwungen, vor den Wahlen 2020 Geschichten über Hunter Bidens Laptop zu blockieren.

Die Hinterlegung des FBI ist eine von mehreren, die von den republikanischen Beamten des Bundesstaates in einer Klage beantragt wurden, in der Biden-Beamte beschuldigt wurden, die Zensur der Regierung wirksam durchgesetzt zu haben, indem sie Social-Media-Unternehmen unter anderem dazu drängten, polizeiliche Reden über die Ursprünge des Virus zu halten, das Covid-19 verursacht Wirksamkeit von Gesichtsmasken und Gesundheitsvorsorgemaßnahmen, die die Ausbreitung des Virus eindämmen sollen, sowie Behauptungen über die Integrität von Wahlen und die Sicherheit der Briefwahl.

Es ist noch nicht klar, wie weit der GOP-Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, zu gehen bereit ist, wenn es um den 6. Januar und die Präsidentschaftswahlen 2020 geht. Und einige Republikaner argumentieren, dass der Partei besser gedient wäre, wenn sie über 2020 hinausgehen würde.

Legislative Agenda der GOP mit knapper Mehrheit: Der Präsident kann ein Vetorecht über die Gesetzgebung ausüben, aber die Republikaner des Repräsentantenhauses werden immer noch in der Lage sein, einige Messaging-Rechnungen voranzutreiben, die ihre Agenda hervorheben.

In einem exklusiven, weitreichenden Interview mit CNN skizzierte McCarthy zwei Tage vor den Zwischenwahlen seine Pläne für die Macht, die die Bekämpfung der Inflation, der steigenden Kriminalität und der Grenzsicherheit umfassen – drei Themen, die für die Schlussansprache der Republikaner an die Wähler von zentraler Bedeutung sind.

McCarthy ließ auch die Tür offen, um ein eventuelles Amtsenthebungsverfahren einzuleiten, das einige seiner Mitglieder bereits zu fordern begonnen haben.

Während eines privaten parteiinternen Treffens am Montag vor den Führungswahlen versprach McCarthy, er werde den Demokraten die Macht entziehen, und versprach, den demokratischen Abgeordneten von Minnesota, Ilhan Omar, aus dem Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten des Repräsentantenhauses und die kalifornischen Abgeordneten Eric Swalwell und Adam Schiff aus dem Geheimdienst des Repräsentantenhauses zu werfen Ausschuss, laut einer Quelle im Raum.

Aber die knappe Mehrheit der Republikaner wird den meisten – wenn nicht allen – ihrer Prioritäten in der Kammer im Wege stehen.

Laut zwei mit dem Gespräch vertrauten Quellen haben McCarthys Verbündete kürzlich versucht, den gemäßigten demokratischen Abgeordneten Henry Cuellar aus Texas davon zu überzeugen, die Partei zu wechseln, in der Hoffnung, ihre schmalen Ränder aufzufüllen. Cuellar lehnte die Idee rundweg ab.