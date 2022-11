Zwischenwahlergebnisse und Neuigkeiten

Der ehemalige Präsident Donald Trump gibt seine Kandidatur für die Präsidentschaft am 15. November in Palm Beach, Florida, bekannt. (Jonathan Ernst/Reuters)

Der frühere Präsident Donald Trump, der darauf abzielt, nur der zweite Oberbefehlshaber zu werden, der jemals für zwei nicht aufeinanderfolgende Amtszeiten gewählt wurde, kündigte am Dienstagabend an, dass er die republikanische Präsidentschaftsnominierung im Jahr 2024 anstreben werde.

„Um Amerika wieder großartig und glorreich zu machen, kündige ich heute Abend meine Kandidatur für das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten an“, sagte Trump vor einer Menge, die sich in Mar-a-Lago, seinem Anwesen am Wasser in Florida, versammelt hatte, wo sein Wahlkampf seinen Hauptsitz haben wird.

Umgeben von Verbündeten, Beratern und konservativen Influencern hielt Trump eine relativ verhaltene Rede, die voller falscher und übertriebener Behauptungen über seine vierjährige Amtszeit war. Um bei den Republikanern, die nach den Zwischenwahlen Anzeichen von Trump-Müdigkeit zeigten, Nostalgie für seine Amtszeit hervorzurufen, stellte er seine Erfolge in der ersten Amtszeit häufig der Politik der Biden-Regierung und dem aktuellen Wirtschaftsklima gegenüber. Viele dieser vermeintlichen Errungenschaften – von strengen Einwanderungsmaßnahmen über Unternehmenssteuersenkungen bis hin zu Initiativen zur Religionsfreiheit – polarisieren bis heute zutiefst.

Als Trump mit einem Raum voller Republikaner sprach, die erwarten, dass er in den kommenden Monaten mit den wichtigsten Herausforderern konfrontiert wird, behauptete er auch, die Partei könne es sich nicht leisten, „einen Politiker oder konventionellen Kandidaten“ zu nominieren, wenn sie das Weiße Haus zurückerobern wolle.

„Dies wird nicht meine Kampagne sein, dies wird unsere Kampagne insgesamt sein“, sagte Trump.

Trumps lang erwartete Kampagne kommt, während er versucht, das Rampenlicht nach der überwältigenden Leistung der GOP bei den Zwischenwahlen – einschließlich der Verluste mehrerer von Trump unterstützter Wahlleugner – und dem anschließenden Schuldspiel, das sich seit dem Wahltag entfaltet hat, zurückzuerobern. Die Republikaner konnten keine Senatsmehrheit gewinnen, scheiterten bei ihren Bemühungen, mehrere landesweite Sitze zu besetzen, und müssen sich noch eine Mehrheit im Repräsentantenhaus sichern, da bisher nur 215 von den 218 benötigten Rennen zu ihren Gunsten ausgerufen wurden, Entwicklungen, die Trump gezwungen haben und andere Parteiführer in eine Verteidigungshaltung, da sie mit Vorwürfen aus ihren Reihen konfrontiert werden.

Trumps Unterlagen zur Begründung seiner Kandidatur landeten kurz vor seiner Ankündigung in Mar-a-Lago beim Bundeswahlausschuss.

Lesen Sie mehr über Trumps Bewerbung für 2024 hier