Zwischenwahlergebnisse und Neuigkeiten

Katie Hobbs veranstaltet am 5. November eine Wahlkampfveranstaltung in Phoenix, Arizona. (Kevin Dietsch/Getty Images)

Die Demokratin Katie Hobbs wird das Rennen des Gouverneurs von Arizona gewinnen, prognostiziert CNN, und damit einen der prominentesten Verteidiger der Lügen des ehemaligen Präsidenten Donald Trump über die Wahlen 2020 besiegen.

Die Republikanerin Kari Lake nannte die Wahlen 2020 manipuliert und hatte wiederholt gesagt, sie hätte Joe Bidens Sieg in Arizona im Jahr 2020 nicht bestätigt. Hobbs hatte als Außenminister von Arizona die Lügen der GOP über die Wahl zurückgewiesen.

Die Niederlage von Lake folgt der Niederlage von zwei weiteren hochkarätigen Wahlleugnern im Bundesstaat – dem republikanischen Senatskandidaten Blake Masters und dem Außenministerkandidaten Mark Finchem.

Vor der Projektion hatte Lake bereits begonnen, Zweifel an den Ergebnissen von 2022 zu säen.

Während eines Auftritts in der Talkshow des rechten Aktivisten Charlie Kirk am Donnerstag sagte sie: „Ich hasse es, dass sie langsam rollen und ihre Füße schleppen und das Unvermeidliche hinauszögern. Sie wollen nicht die Wahrheit herausbringen, das ist das wir haben gewonnen.“

Es gibt keine Beweise dafür, dass die Wahlbeamten die Bekanntgabe der Ergebnisse verzögerten. Auf einer Pressekonferenz am Donnerstag rief Bill Gates, Vorsitzender des Maricopa County Board of Supervisors, Lakes Kommentare auf. „Es ist beleidigend für Kari Lake zu sagen, dass diese Leute hinter mir das langsam machen, wenn sie 14 bis 18 Stunden arbeiten“, sagte Gates, ein Republikaner, und deutete auf die Wahlhelfer, die an der Auszählung der Stimmzettel hinter ihm beteiligt waren durch ein Glasfenster.

Lake, eine ehemalige Nachrichtensprecherin bei Fox 10 in Phoenix, stieg schnell zu einer der prominentesten Republikanerinnen im Zyklus 2022 auf, als sie und Hobbs darum wetteiferten, den republikanischen Gouverneur Doug Ducey mit begrenzter Amtszeit zu ersetzen. Der scheidende Gouverneur hatte Lakes Hauptgegner unterstützt, dann aber Lake bei den Parlamentswahlen unterstützt.

Hobbs, eine ehemalige Sozialarbeiterin, die mit Opfern häuslicher Gewalt arbeitete, bevor sie Gesetzgeberin wurde, führte eine weitaus zurückhaltendere und zurückhaltendere Kampagne durch, bei der sie den Zugang zu Reportern einschränkte und kleine, intime Veranstaltungen mit Unterstützern abhielt. Sie machte Demokratie und Abtreibungsrechte zu ihrem zentralen Thema und stellte Lake als „extreme“ und „gefährliche“ Figur dar, die die Heiligkeit der Präsidentschaftswahlen 2024 gefährden könnte, indem sie sich weigerte, die Ergebnisse zu bestätigen.