Zwischenwahlergebnisse und Neuigkeiten

Ronna McDaniel betritt am Dienstag bei einer Wahlnachtsparty in Washington, DC, vor Kevin McCarthy die Bühne. (Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc./Getty Images)

Ronna McDaniel, Vorsitzende des Republikanischen Nationalkomitees, sagte den Mitgliedern, dass sie beabsichtige, sich für eine weitere Amtszeit wiederzuwählen – in der Hoffnung, die Partei durch den Präsidentschaftswahlkampf 2024 zu führen, so die mit einer Telefonkonferenz am Montag vertrauten Personen.

Während sich die Vorwürfe wegen eines enttäuschenden Zwischenwahlzyklus für die Republikaner verschärfen und nachdem die Demokraten ihre Senatsmehrheit gehalten haben, breitet sich die Unzufriedenheit in der Öffentlichkeit aus, als die Partei zu den Führungswahlen im Repräsentantenhaus, im Senat und im RNC vorrückt.

Bei einem Anruf am frühen Nachmittag teilte McDaniel den Mitgliedern mit, dass sie beabsichtige, für eine vierte Amtszeit zu kandidieren – und bat um ihre Unterstützung.

Sie hat private Unterstützung von etwa 100 Mitgliedern erhalten, sagte ein Berater, auch wenn der Appetit auf eine neue Führung durch einige Sektoren der Partei strömt.

Sie wurde zum ersten Mal ausgewählt, um den RNC zu leiten, als der frühere Präsident Donald Trump sein Amt antrat.

Die beiden haben in den letzten fünf Jahren eng zusammengearbeitet, mit gelegentlichen Auseinandersetzungen, aber er hat nicht öffentlich seine Absichten signalisiert, wen er gerne an der Spitze der nationalen Partei sehen würde.

Mögliche Herausforderer: Eine mögliche Herausforderung könnte aus South Dakota entstehen, da Gouverneurin Kristi Noem Anrufe von führenden GOP-Spendern entgegengenommen hat, die sie auffordern, sich um den Vorsitz des RNC zu bewerben, wie CNN erfahren hat.

Quellen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, sagten, Noem, der letzten Dienstag zur Wiederwahl glitt, wurde von mehreren großen RNC-Spendern kontaktiert, die nach einem überwältigenden Halbzeitzyklus für die Republikaner einen Führungswechsel anstreben.

„Ich denke, die Partei hätte gerne eine weitere Frau im Vorsitzenden“, sagte eine Person, die mit den Bemühungen um den Entwurf von Noem vertraut ist. Die Satzung des Ausschusses sieht vor, dass Vorsitzende und Co-Vorsitzende des anderen Geschlechts sein müssen.

Noems Kommunikationsdirektor Ian Fury lehnte es ab, Versuche zu bestätigen oder abzulehnen, Noem für die hochkarätige Position zu rekrutieren.

Es ist unklar, ob Noem zu diesem Zeitpunkt an dem Job interessiert ist. Quellen sagten, die Republikanerin aus South Dakota, die zuvor als potenzielle Mitstreiterin gehandelt wurde, falls Donald Trump ein erfolgreiches Angebot für die Nominierung des GOP-Präsidenten 2024 startet, erhielt unmittelbar nach ihrem Wiederwahlsieg einen Anruf von der ehemaligen Präsidentin. Sie wurde eingeladen, bei seiner erwarteten Ankündigung der Kampagne 2024 am Dienstag zu erscheinen, sagten diese Quellen.

Republikanischer Abgeordneter Lee Zeldin, der dieses Jahr ein besser als erwartetes, aber letztendlich erfolgloses Angebot für den Gouverneur von New York abgegeben hat, hat auch Anrufe entgegengenommen, in denen er ermutigt wurde, für den RNC-Vorsitzenden zu kandidieren, eine Quelle mit Kenntnis der Gespräche gegenüber CNN. NBC berichtete zuerst, dass Zeldin Anrufe entgegennahm, die ihn zum Laufen aufforderten.

In der Zwischenzeit sagte Tommy Hicks, Co-Vorsitzender des Ausschusses, in einer Erklärung am Montag, er werde keine Wiederwahl für eine dritte Amtszeit anstreben. Hicks, der seit vier Jahren als Co-Vorsitzender tätig ist, sagte in einem Brief an die RNC-Mitglieder, es sei Zeit für ihn, sich auf seine Familie zu konzentrieren.

Trump hat auch eine enge Beziehung zu McDaniel und Hicks gepflegt, obwohl die Republikaner spekuliert haben, ob es nach den enttäuschenden GOP-Zwischenergebnissen vom Dienstag zu einer Erschütterung im RNC kommen wird.

Nach den Midterms „muss jemand Neues das RNC führen und putzen“, sagte ein Trump-Berater gegenüber CNN.