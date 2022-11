Zwischenwahlen in den USA: Demokraten einen Sitz von der Senatsmehrheit entfernt

Die Demokraten von US-Präsident Biden sind nun überraschend nah an einer möglichen Mehrheit im Senat. Und auch im Repräsentantenhaus holen sie auf. Könnten sie am Ende eine politische Sensation schaffen?

Die Demokraten von US-Präsident Joe Biden haben nach den Zwischenwahlen erhöhte Chancen, ihre hauchdünne Mehrheit im Senat zu behalten. Nach Tagen des Auszählens gelang es dem Demokraten Mark Kelly, seinen hart umkämpften Senatssitz im Bundesstaat Arizona zu verteidigen. Ex-Astronaut Kelly setzte sich gegen den republikanischen Herausforderer Blake Masters durch. Damit sind die Demokraten nur einen Sitz von einer möglichen Senatsmehrheit entfernt. Zwei Rennen um Sitze in der Kongresskammer sind noch offen.

Bereits am Dienstag hatten die Kongresswahlen stattgefunden. Bei den „Midterms“ in der Mitte von Bidens vierjähriger Amtszeit standen alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus und 35 der 100 Sitze im Senat zur Wahl. 36 Gouverneursposten und andere wichtige Ämter in den Staaten wurden ebenfalls besetzt. Die Auszählung der Stimmen in Arizona hatte wegen des extrem engen Rennens zwischen den beiden lokalen Gegnern und wegen wahlpolitischer Besonderheiten im Bundesstaat besonders lange gedauert.

Republikanische Erfolgswelle blieb aus

Der 36-jährige Masters, ein Tech-Investor mit sehr konservativen Ansichten, wurde im Wahlkampf vom ehemaligen republikanischen Präsidenten Donald Trump unterstützt. Die Niederlage des Meisters in Arizona reiht sich in das Scheitern mehrerer anderer republikanischer Kandidaten ein, die Trump unterstützten. Ihre schlechte Leistung spiegelt den Ex-Präsidenten wider und lässt Zweifel an seiner Führung der Republikanischen Partei aufkommen.

Vor der Wahl wurde den Republikanern eine Erfolgswelle und den Demokraten ein Debakel vorausgesagt. Aber beides ist nicht passiert. Die Demokraten schnitten deutlich besser ab als erwartet – auch wenn noch unklar ist, wer künftig im Kongress das Sagen haben wird.

Im Senat haben Demokraten und Republikaner nach Arizonas Entscheidung jeweils 49 Stimmen. Zwei Sitze sind noch umkämpft: in den Bundesstaaten Nevada und Georgia. In Georgia kommt es am 6. Dezember zu einer Stichwahl zwischen dem demokratischen Senator Raphael Warnock und seinem republikanischen Herausforderer Herschel Walker, weil keiner der beiden Kontrahenten auf Anhieb mehr als 50 Prozent der Stimmen erhielt.

Rennen um das Repräsentantenhaus noch offen

In Nevada kommt es zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der demokratischen Senatorin Catherine Cortez Masto und ihrem republikanischen Kontrahenten Adam Laxalt. Die Republikaner wollen den Demokraten den Senatssitz abnehmen. Doch am späten Freitagabend (Ortszeit) hatte Laxalt nur gut 800 Stimmen Vorsprung. Sollten die Demokraten den Sitz verteidigen, wäre ihre Senatsmehrheit gesichert. Hintergrund ist, dass die demokratische Vizepräsidentin Kamala Harris, die auch Präsidentin des Senats ist, bei einem Patt abstimmen darf.

Sollten sich die Republikaner in Nevada durchsetzen, hätten die Demokraten in Georgia eine weitere Chance auf einen Sieg. Rein rechnerisch braucht man wegen Harris‘ Votum nur einen der beiden offenen Senatssitze, um die Kammer zu kontrollieren.

Auch ist noch unklar, wer künftig das Repräsentantenhaus dominieren wird. 218 Sitze werden dort für eine Mehrheit benötigt. Nach den bisherigen Stimmenauszählungen kommen die Republikaner auf 211 Sitze und die Demokraten auf 203. Auch dort ist das Rennen deutlich enger als vor der Wahl prognostiziert. Noch bessere Chancen auf die Mehrheit in der Kammer haben die Republikaner. Aber dass die Demokraten so nah dran sind und eine Mehrheit für sie auch im Repräsentantenhaus im Bereich des Möglichen liegt, das hatten viele vor der Wahl nicht für möglich gehalten. Bei den Zwischenwahlen in der Mitte der Amtszeit eines Präsidenten wird die Regierungspartei normalerweise geschlagen und verliert Sitze in beiden Kammern des Kongresses.

dpa