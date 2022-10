Zwischenwahlen: Frauen könnten im November erneut eine entscheidende Wechselstimme bilden

CNN

Die Republikaner sind optimistisch, dass dies das Jahr der „Sicherheitsmutter“ sein könnte – der Moment, in dem Frauen, die die GOP während der Präsidentschaft von Donald Trump verlassen haben, sich wieder zu republikanischen Kandidaten hingezogen fühlen, die ihre Sorgen um die wirtschaftliche und physische Sicherheit ihrer Familien zum Ausdruck bringen.

Aber die Demokraten hoffen, dass sich das Blatt in dieser letzten Wahlwoche zu ihren Gunsten wenden wird, wenn unentschlossene Wählerinnen – insbesondere diejenigen, die gerade erst anfangen, ihre Kandidaten zu recherchieren – zu dem Schluss kommen, dass die Republikanische Partei keine substanziellen Pläne hat, um den Biss der Inflation und die Haltung der Partei anzugehen zum Thema Abtreibung ist nach dem Sturz von Roe v. Wade durch den Obersten Gerichtshof zu extrem.

Keine Seite kann das Ergebnis am 8. November vorhersagen, aber Strategen beider Parteien konzentrieren sich darauf, die weiblichen Swing-Wähler für sich zu gewinnen, die erneut der entscheidende Faktor bei der Entscheidung über die Kontrolle des US-Repräsentantenhauses und des Senats sowie vieler wichtiger Gouverneure sein könnten Rennen.

Im Jahr 2018 tadelten Frauen aus Vorstädten und Hochschulen Trump und halfen, die sogenannte blaue Welle voranzutreiben, bei der mehr als 100 Frauen in das US-Repräsentantenhaus gewählt wurden (die meisten von ihnen Demokraten).

Die Kluft zwischen den Geschlechtern war in diesem Jahr laut Exit-Umfragen enorm: 59 % der Frauen unterstützten die Demokraten und 40 % die Republikaner. Es spiegelte die Energie der Frauenmärsche nach Trumps Wahlsieg 2016, die Wut in der #MeToo-Bewegung und die Botschaft der Demokraten wider, dass die GOP den Zugang zur Gesundheitsversorgung gefährden würde, nachdem die Partei wiederholt versucht hatte, den Affordable Care Act aufzuheben.

Nun scheint sich das Blatt gewendet zu haben. Der Rückgang der Inflation und die Volatilität der Gaspreise – und die Tatsache, dass Trump nicht mehr im Weißen Haus sitzt – haben ein weitaus günstigeres Klima für die GOP geschaffen, um weibliche Wähler zu gewinnen.

In Interviews mit Wählern in Schlachtfeldstaaten haben die anhaltende Frustration über die durch die Covid-19-Pandemie verursachten Störungen, verstärkt durch wirtschaftliche Sorgen, bei einigen Frauen eindeutig eine Sehnsucht nach Veränderung geweckt, die die Partei an der Macht bestrafen könnte. Die Republikaner streben einen Nettogewinn von fünf Sitzen an, um die Kontrolle über das Repräsentantenhaus zu gewinnen, und einen Nettogewinn von nur einem Sitz, um den gleichmäßig verteilten Senat umzudrehen.

Während die Abtreibung ein Schlüsselthema ist, das den Demokraten geholfen hat, das zu schließen, was anfangs wie eine gähnende Enthusiasmuskluft zu den Republikanern aussah, haben viele GOP-Strategen in Interviews argumentiert, dass die Demokraten es übertrieben hätten, indem sie sich in ihren Anzeigen zu sehr auf das Recht auf Abtreibung konzentrierten, als die Wähler konzentrierter waren auf den wirtschaftlichen Schmerz, den sie durch die Inflation empfanden.

Demokraten bestehen darauf, dass die Tatsache, dass sie eine doppelte Botschaft – über Abtreibung und Wirtschaft – verbreitet haben, oft übersehen wird. Aber Danielle Alvarez, Kommunikationsdirektorin des Republikanischen Nationalkomitees, sagte voraus, dass sich der unerbittliche Fokus der Gegenpartei auf Abtreibung als Fehler erweisen würde.

„Demokraten glauben, dass Frauen nur von der Hüfte abwärts wählen und jeden Tag aufwachen und an Abtreibung denken. Die Realität ist, dass sich die Demokraten verkalkuliert haben und den Kontakt verloren haben, weil weibliche Wähler ganze Wähler sind, denen die Wirtschaft, die öffentliche Sicherheit und die Bildung am Herzen liegen“, sagte sie.

Die Herausforderung für die Demokraten spiegelte sich in einer kürzlich von SSRS durchgeführten CNN-Umfrage wider, die zeigte, dass wahrscheinliche Wähler in wettbewerbsorientierten Bezirken zu Republikanern tendieren. Die Umfrage ergab, dass Frauen weniger Unterstützung für die Demokraten ausdrücken als bei den letzten Wahlen. Eine CNN-Umfrage unter registrierten Wählern Anfang Oktober 2018 ergab, dass 59 % der Frauen demokratische Kandidaten in ihrem Wahlkreis unterstützten; verglichen mit 53 % in der jüngsten September-Oktober-Umfrage von CNN.

Auch die Demokraten sehen im Vergleich zu den Wahlen von 2018 einen Rückfall in der Begeisterung. Unter den registrierten Wählern in der September-Oktober-Umfrage von CNN: 27 % der demokratischen Frauen gaben an, äußerst enthusiastisch zu sein (was ziemlich ähnlich ist wie die 31 % der republikanischen Frauen, die dasselbe sagten), und etwa 11 % der unabhängigen Frauen äußerten dieses Maß an Begeisterung .

Diese Zahlen stehen in deutlichem Gegensatz zu der CNN-Umfrage von Anfang Oktober 2018, als 41 % der demokratischen Frauen angaben, dass sie äußerst begeistert von der Stimmabgabe seien, verglichen mit 35 % der republikanischen Frauen – und 29 % der unabhängigen Frauen.

Der als „Sicherheitsmütter“ bekannte Wahlblock war ein Begriff, der erstmals bei den Präsidentschaftswahlen 2004 geprägt wurde, als Präsident George W. Bush und Vizepräsident Dick Cheney im Wahlkampf die Demokraten beschuldigten, nicht auf die Bedrohung durch den Terrorismus vorbereitet zu sein.

Diesmal sind die Themen, die vielen Wählerinnen am wichtigsten sind – Inflation und wirtschaftliche Unsicherheit sowie der Anstieg der Kriminalität in einigen Städten – Themen, die laut GOP-Umfragerin Kristen Soltis Anderson die Republikaner begünstigen. Abtreibung ist eine klare Ausnahme, aber Umfragen haben wiederholt gezeigt, dass sie für die meisten Wähler nicht das Hauptthema ist, trotz der Millionen von Dollar, die die Demokraten für Anzeigen ausgeben, die GOP-Kandidaten als Bedrohung für den Zugang zu Abtreibungen darstellen.

„Es ist fast so, als wäre dies die Rückkehr der ‚Sicherheitsmutter‘, außer dass die Bedrohung nicht radikaler Terrorismus, sondern Bedrohungen von zu Hause aus sind“, sagte Soltis Anderson. Wählerinnen, die sonst vielleicht nicht so sehr daran interessiert gewesen wären, für die GOP zu stimmen, werfen den Republikanern einen zweiten Blick zu, sagte sie, wegen „dieses spürbaren Gefühls der Besorgnis und Angst sowohl um die wirtschaftliche als auch um die physische Sicherheit“.

Die wirtschaftlichen Sorgen, die viele Frauen empfinden, während sie über ihr Haushaltsbudget wachen, folgen fast drei Jahren, in denen sie die durch die Pandemie verursachten Lasten überproportional getragen haben – einschließlich Schulschließungen und ständiger Kinderbetreuungsprobleme.

Ein frühes Anzeichen für die Bedeutung dieser Probleme war das Rennen des Gouverneurs 2021 in Virginia, wo der Republikaner Glenn Youngkin erfolgreich die Erschöpfung und Frustration nutzte, die viele Eltern in einem Zustand gewannen, den Joe Biden ein Jahr zuvor zweistellig getragen hatte.

In jüngerer Zeit haben Republikaner versucht, den demokratischen Gesetzgeber für die langwierigen Schulschließungen durch Covid-19 verantwortlich zu machen, und diese Entscheidungen mit den besorgniserregenden Lücken in Verbindung gebracht, die bei den Schülerleistungen aufgetreten sind.

Die Demokraten glauben, dass die Wut über die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs, der den Schutz der Abtreibungsrechte auf Bundesebene abgeschafft hat, letztendlich viele weibliche Wähler, insbesondere jüngere Wähler, an die Urnen treiben wird.

Aber demokratische Kandidaten haben oft Mühe, den richtigen Ton in Bezug auf den wirtschaftlichen Schmerz zu treffen, den die Wähler empfinden, wenn sie auf die unzähligen Wege hinweisen, mit denen ihre Partei versucht hat, den Wählern während der Pandemie mit Konjunkturfinanzierungen, Hilfen, um Familien in ihren Häusern zu halten, und a überparteiliches Infrastrukturpaket zur Reparatur von Straßen und Brücken im ganzen Land.

Während Biden und einige demokratische Kandidaten für gesetzgeberische Erfolge wie das in diesem Sommer erlassene Gesundheits-, Steuer- und Klimagesetz geworben haben – das von den Demokraten als Inflationsbekämpfungsgesetz bezeichnet wurde – haben viele Wähler CNN gesagt, dass sie die Auswirkungen dieser gesetzgeberischen Siege in Washington nicht spüren .

Die Demokraten haben sich zunehmend darauf konzentriert, wirtschaftliche Bedenken zu einem größeren Teil ihrer Botschaft zu machen. Die Gouverneurin von Michigan, Gretchen Whitmer, veröffentlichte beispielsweise diese Woche eine Anzeige, in der sie die Probleme direkt anerkennt.

„Sehen Sie, ich kann das Inflationsproblem nicht lösen, aber wir tun gerade jetzt Dinge, um zu helfen“, sagt sie in der Anzeige und verweist auf die Arbeit, die sie geleistet hat, um die Kinderbetreuungskosten zu senken und die Krankenversicherung auf mehr Michigander auszudehnen. „Du arbeitest hart, um Schritt zu halten. Ich arbeite daran, es ein bisschen einfacher zu machen.“

Viele Wählerinnen können sich in dieser letzten Wahlwoche entscheiden. Christine Matthews, eine Meinungsforscherin, die das Verhalten weiblicher Wähler genau untersucht und für Kandidaten wie den republikanischen Gouverneur Larry Hogan aus Maryland gearbeitet hat, wies auf kürzlich durchgeführte Umfragen hin, die darauf hindeuten, dass eine überraschende Anzahl älterer weiblicher Wähler noch unentschlossen ist.

Viele Frauen in Fokusgruppen, sagte Matthews, sagen, dass sie ihre Kandidaten noch recherchieren müssen – und wenn sie zu dem Schluss kommen, dass der GOP-Kandidat in ihrem Hausrennen zu extrem in Bezug auf Abtreibung ist, „könnte das ein Deal Breaker für sie sein“.

Matthews ist besonders daran interessiert, zu beobachten, wie hispanische Frauen in diesem Jahr wählen, weil sie auch „bei einigen Themen in Konflikt geraten – sei es Wirtschaft und Inflation oder Abtreibung und Klimawandel“.

Obwohl Matthews glaubt, dass die GOP die Kontrolle über das Repräsentantenhaus übernehmen wird, besteht immer noch erhebliche Unsicherheit über den Senat, die Rennen des Gouverneurs und die Größe der GOP-Repräsentantenmehrheit.

„Frauen auf der ganzen Linie, denke ich, versuchen immer noch, sich zu entscheiden“, sagte sie. „Und ich glaube nicht, dass irgendjemand weiß, in welche Richtung es gehen wird.“