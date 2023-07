Haidhausen – Tobias Sehr und Josephine Kaiser sitzen auf einem Sofa und posieren lachend für ein Porträt. Nur die Zuschauer um sie herum lachen noch mehr.

Sie beobachten Björn Weltbrandt Wallbaum, wie er die beiden malt. Und es zeichnet sich schon jetzt ab, dass es ein sehr abstraktes Kunstwerk werden wird. Der Künstler ist einer der 170 Mieter, die mittlerweile in den „alten“ Gasteig eingezogen sind. Seine angemieteten Räume nutzt er als Atelier, andere als Proberaum, Werkstatt oder Büro. Am Sonntag gewährten viele Mieter bei der Auftaktveranstaltung des Zwischennutzungsprojekts „Fat Cat“ neugierigen Besuchern einen Einblick in ihre Räume.

Tobias Sehr und Josephine Kaiser zeigen das von ihnen gemalte Porträt.

Überall herrscht geschäftiges Treiben

„Ich verstehe immer noch nicht ganz, was hier passiert“, sagt Lisa Evanova, die durch Plakate von der Veranstaltung erfahren hat. „Aber ich finde es toll, dass man die Künstler persönlich kennenlernen kann“, sagt der 38-Jährige. Sie sitzt in Alicia Encisos Zimmer und versucht, einen Kunstdruck anzufertigen. Eigentlich nutzt die Künstlerin ihr Zimmer im Gasteig als Atelier, an diesem Sonntag bietet sie dort jedoch einen Workshop an. Währenddessen hängen ihre Nachbarn ihre Kunstwerke im Flur auf. An diesem Tag arbeitet immer irgendwo jemand.

„Wir spielen mit der Unvollständigkeit“, sagt Till Hofmann, einer der vier Gesellschafter der Fat Cat gGmbH. „Heute ist ein Soft Opening“, erklärt er, also ein unkomplizierter, entspannter Beginn. „Das ganze Projekt funktioniert ohnehin nach dem „Work and Progress“-Prinzip“, erklärt Hofmann. Die Spielregeln sind hier nicht festgelegt und eine gewisse Dynamik ist durchaus erwünscht.

Katrin Habenschaden und Till Hofmann bei der Eröffnung.

Auch die Dachterrasse wird bald eröffnet

Viele der Besucher, die am Sonntag in den großen roten Backsteinbau in Haidhausen kamen, interessierten sich auch für die bald eröffnete Dachterrasse. Hier oben gibt es auch ehemalige Hausmeisterwohnungen. Hofmann könnte sich auch vorstellen, dass ausländische Künstler diese Wohnungen irgendwann während ihrer Arbeit im Gasteig nutzen könnten.

Auch am Sonntag waren viele Besucher vor der Freilichtbühne. Den Anfang machten hier die Jungs der Band Boys of Kings, die gerade mal 13 Jahre alt sind. Auch sie haben jetzt einen Proberaum im Gasteig.

Aber: Theoretisch könnte Ende 2023 Schluss sein

Auch die stellvertretende Bürgermeisterin Katrin Habenschaden (Grüne) freut sich über die Unterschiedlichkeit der Mieter: „Es ist alles da und so soll es auch sein.“ So sehr Besucher und Politiker das Projekt an diesem Sonntag begrüßen und feiern, es hat ein Ablaufdatum. Der Zwischennutzungsvertrag läuft Ende 2023 aus.

Allerdings ist Haben Schaden im Interview mit der AZ zuversichtlich, dass es auch über diesen Zeitraum hinaus weitergehen könnte: „Eines ist klar: Egal, was als nächstes passiert, der Bau geht nicht so schnell voran. Und deshalb ist es für mich zunächst einmal so.“ Wichtig ist, dass die Zwischennutzung bis 2024 verlängert werden kann und das werden wir dem Stadtrat vorschlagen.“