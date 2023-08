Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers, r) befindet sich im Limbus. Der Herr, der hier das Sagen hat, sieht Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl) zum Verwechseln ähnlich. © Martin Valentin Menke/Bavaria Fiction GmbH/WDR/dpa

Professor Boerne wird bei einem Autounfall lebensgefährlich verletzt. Thiel hat das Bauchgefühl, dass mit dem Absturz etwas nicht stimmt. Währenddessen ringt Boerne mit dem Tod. Ein Kammerspiel zwischen den Welten.

2 Minuten Lesezeit

2023-08-20 01:42:00

Fast 13 Millionen Zuschauer bangten und hofften mit Professor Boerne, als dieser Münsteraner „Tatort“ im November 2020 zum ersten Mal lief: Jetzt können Fans in der Folge „Limbus“ noch einmal erleben, wie sich der Rechtsmediziner zwischen den Welten bewegt. Damals (Das Erste, Sonntag, 20:15 Uhr) gab es auch ein letztes Wiedersehen. Friederike Kempter als Nadeshda Krusenstern, die einen schockierenden Serientod starb, taucht noch einmal kurz auf.

An dieser Stelle können sich fundamentalistische Christen ihren Teil überlegen, denn mit dem Titel der Episode werden nur die wenigsten etwas anfangen können. Der Begriff „Limbus“ steht bei den Katholiken für eine Zwischenwelt. Für den Bereich vor Himmel und Hölle, zwischen Leben und Tod. Es gibt nun Platz für Thiels ehemaligen Assistenten.

Magnus Vattrodt, mehrfacher Grimme-Preisträger, hat mit „Limbus“ sein drittes Drehbuch zum „Tatort“ geschrieben. Und er schickt den Serienleiter der Gerichtsmedizin Münster in die Schwebe, als er sich nach einem Abschiedsabend mit Thiel, Staatsanwältin Klemm (Mechthild Großmann) und Silke Haller (Christine Ursprechen als „Alberich“) auf den Weg in einen längeren Urlaub macht Holland wurde bei einem Autounfall schwer verletzt. Der eitle Boerne wollte in der Abgeschiedenheit ein Buch schreiben – über den Tod. Er liegt jetzt auf der Intensivstation und kämpft mit dem Sterben. Und doch ist er Teil dieses Thrillers. Dieser Trick im Drehbuch lässt viel Raum für Transzendenz: Was ist das für eine Welt außerhalb unseres Bewusstseins?

Was die Leute über Boerne denken

Doch Boerne muss sich mit sehr irdischen Dingen auseinandersetzen. Denn während er mit dem Tod kämpft, erfährt er, was seine noch lebenden Kollegen wirklich über ihn denken. Eine harte Erfahrung für den narzisstischen Arzt. Sein verzweifelter Assistent erzählt dem Urlaubsvertreter Dr. Jens Jacoby (Hans Löw): „Manchmal ist er ein echter Ekel, so arrogant, narzisstisch, kleinlich und geizig.“ Boerne reagierte entsetzt: „Wovon redest du?“ Haller weiter: „Absolut unfähig zur Kritik. Die Gefühle anderer Menschen sind ihm völlig egal.“ Der Professor, der bereits mit einem Bein im Jenseits steht, reagiert geschockt. Und Nadeschda fragt ihn: „Bist du auch tot?“

Unterdessen glaubt Thiel nicht an einen Unfall und ermittelt auf eigene Faust – unter Umgehung seiner Kollegen bei der Verkehrspolizei. Regisseur MaxCounte vereint Slapstick und Spannung zu sehr unterhaltsamen 90 Minuten. Dies liegt an der Verzahnung der realen Untersuchungen mit dem Blick in den Limbus, wo das Licht immer heller wird. Aufgrund der ungewöhnlichen Geschichte, die zur Hälfte als eine Art Kammerspiel erzählt wird, sind Prahl und Liefers in fast jeder Szene vertreten. Ein Fest für ihre Fans.