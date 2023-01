Zwiebeln sind auf den Philippinen mittlerweile so teuer, dass sie zu einem Luxusartikel geworden sind

Zwiebeln sind heute ein Luxusartikel auf den Philippinen.

Der Preis für Zwiebeln stieg im Dezember auf 12,80 $ (rund 220 R) pro Kilogramm, das Dreifache des Preises für Hühnchen.

Im Jahr 2022 beschlagnahmten die lokalen Behörden geschmuggelte Zwiebeln im Wert von 9 bis 11 Millionen US-Dollar.

Zwiebeln sind auf den Philippinen mittlerweile so teuer, dass man versucht, sie ins Land zu schmuggeln.

Lokal angebaute Zwiebeln kosten derzeit bis zu dreimal so viel wie Hähnchen. Laut dem Landwirtschaftsministerium des Landes kosteten Zwiebeln am 9. Januar 600 Pesos oder 11 Dollar pro Kilogramm. Hähnchen konnte man für 4 Dollar pro Kilogramm kaufen.

Und das ist noch nicht einmal ein Allzeithoch: Im Dezember stieg der Preis für Zwiebeln laut The Straits Times auf den Märkten von Manila auf über 12,80 $ (rund 220 R) pro Kilogramm.

Vergleichen Sie das mit Mitte 2021, als Zwiebeln für 1,90 Dollar pro Kilogramm gekauft werden konnten, berichtete die Manila Times.

Angesichts der massiv überhöhten Kosten greifen die Menschen zu extremen Maßnahmen, um an Zwiebeln zu kommen.

Lokale Behörden beschlagnahmten im Jahr 2022 geschmuggelte Zwiebeln im Wert von 9 bis 11 Millionen US-Dollar, berichtete The Guardian. Die Zwiebelvorräte wurden versteckt in Kisten mit Kleidung und Haushaltsgegenständen gefunden.

Im Januar wurden laut BBC 10 Besatzungsmitglieder von Philippine Airlines beschuldigt, Zwiebeln und Früchte im Wert von rund 40 Kilogramm ins Land geschmuggelt zu haben. Die Besatzungsmitglieder, die auf zwei separaten Flügen aus dem Nahen Osten reisten, wurden laut The Philippine Star bei einer Taschenkontrolle am Ninoy Aquino International Airport erwischt. Die Mitarbeiter der Fluggesellschaft könnten nun strafrechtlich verfolgt werden, weil sie die Produkte nicht deklariert haben, sagte ein Sprecher der Zollbehörde des Landes gegenüber The Philippine Star.

Zwiebeln werden auf den Philippinen wegen schlechter Ernten zum Luxusartikel

Experten sagen, dass die Zwiebelpreiserhöhung auf eine Flut von schlechtem Wetter im Land zurückzuführen ist. Die Philippinen wurden 2022 von einer Reihe von Taifunen und Tropenstürmen heimgesucht, die Ernten im Wert von mehreren zehn Milliarden Pesos beschädigten.

„Bereits im August hatte das Landwirtschaftsministerium einen möglichen Mangel an Hackfrüchten prognostiziert. Einige Monate später wurden die Philippinen von zwei starken Stürmen heimgesucht, die erhebliche Ernteschäden verursachten“, sagte Nicholas Mapa, ein leitender Ökonom bei der ING Bank die BBC.

Auch Restaurants und Imbissstände auf dem Land kämpfen mit den steigenden Preisen. Rizalda Maunes, die Besitzerin einer Pizzeria in Cebu City, sagte der BBC, sie habe die Verwendung der Hauptzutat in ihrem Essen eingeschränkt.

„Früher haben wir drei bis vier Kilo Zwiebeln am Tag gekauft. Jetzt kaufen wir ein halbes Kilo, das ist alles, was wir uns leisten können“, sagte Maunes.

Die Inflation auf den Philippinen erreichte 2022 ein 14-Jahres-Hoch, berichtete die BBC. Am 6. Dezember sagte die nationale Wirtschafts- und Entwicklungsbehörde des Landes, sie werde „Subventionen und Rabatte einführen, um die Auswirkungen der höheren Preise für lebenswichtige Güter zu mildern“.

Aber es könnte eine Erholung kommen. Der Präsident des Landes, Ferdinand Marcos Jr., genehmigte im Januar den Import von über 21.000 Tonnen Zwiebeln, um zu versuchen, die Preise zu senken, berichtete die Straits Times.

Diese Importe könnten den Preis der Ernte stabilisieren, sagte der Ökonom Mapa gegenüber der BBC.

„Der Zeitpunkt kann jedoch unglücklich sein, da er mit der Erntesaison für lokal produzierte Zwiebeln im Februar zusammenfällt“, sagte Mapa. „Die Preise können tatsächlich dramatisch fallen, sobald Ernte und Importe fast gleichzeitig auf den Markt kommen.“