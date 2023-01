Zwiebeln sind auf den Philippinen jetzt ein Luxus – zu einem atemberaubenden Preis von 260 Rand pro Kilo

Noch bevor seine Zwiebeln ausgewachsen sind, rast der philippinische Bauer Luis Angeles, um die Ernte zu ernten und atemberaubende Preise für ein Gemüse zu erzielen, das im Land zu einem Luxusartikel geworden ist.

Die Zwiebelpreise sind in den letzten Monaten in die Höhe geschossen und erreichten in Supermärkten in Manila bis zu 800 Pesos (fast 260 Rand) pro Kilogramm, was sie teurer macht als Hühnchen oder Schweinefleisch.

Einige Restaurants haben die Hauptzutat aus den Gerichten entfernt, während viele Familien, die bereits mit der höchsten Inflation seit 14 Jahren zu kämpfen haben, aufgehört haben, sie zu essen.

Um die Nachfrage zu befriedigen und die Einzelhandelspreise wieder unter 200 Pesos zu drücken, hat die Regierung die Einfuhr von 21.000 Tonnen Zwiebeln genehmigt und sieht sich Forderungen ausgesetzt, gegen Händler vorzugehen, die des Hortens verdächtigt werden.

Aber die Preise bleiben hartnäckig hoch und Zwiebelbauern wie Angeles haben früher als üblich geerntet, um den Geldsegen zu ernten.

„Was passiert, ist historisch“, sagte der 37-jährige Angeles, als seine Arbeiter in der Nähe der nördlichen Stadt Bongabon, der selbsternannten „Zwiebelhauptstadt“ des Landes, zu kleine rote und weiße Zwiebeln aus dem Boden zogen.

„Dies ist das erste Mal, dass die Preise dieses Niveau erreicht haben.“

Als er letzten Monat mit der Ernte begann, erhielt Angeles bis zu 250 Pesos pro Kilogramm für seine Ernte.

Als seine Zwiebeln in die Supermarktregale von Manila kamen, hatte sich der Preis mehr als verdoppelt und überstieg den täglichen Mindestlohn.

„Ich habe meiner Familie gesagt, lasst uns einfach an der Zwiebel riechen, anstatt sie zu essen“, sagte Candy Roasa, 56, als sie durch einen Markt in der Hauptstadt ging, wo sie Verkäufer sah, die Zwiebeln von der Größe einer kleinen Kinderfaust verkauften so viel wie 80 Pesos pro Stück.

Mit der Verbreitung von Zwiebel-Memes in den sozialen Medien ist das bescheidene Gemüse in dem von Armut geplagten Land zu einem Symbol des Reichtums geworden.

Mindestens eine Braut verwendete teure Blumenzwiebeln anstelle von Blumen für ihren Hochzeitsstrauß.

Besatzungsmitglieder von Philippine Airlines wurden kürzlich auf einem Flug aus dem Nahen Osten festgenommen, als sie versuchten, ein paar Tüten mit der scharfen Ware über den Flughafen von Manila zu schmuggeln.

‚Schlechte Planung‘

Es ist nicht das erste Mal, dass die Philippinen einen Mangel an Grundnahrungsmitteln erlebt haben, der die Preise in die Höhe getrieben hat – Zucker, Salz und Reis waren in der Vergangenheit alle betroffen.

Schlechte Erträge, hohe Kosten, unzureichende Investitionen in Bewässerung und Maschinen, fehlender Zugang zu Kühlhäusern und Straßen zum Verkauf vom Hof ​​sowie erntenzerstörende Taifune wirken sich seit langem auf den Sektor aus.

Schädlingsausbrüche sowie steigende Öl- und Düngemittelpreise seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine im vergangenen Jahr haben die Probleme der Landwirte nur noch verstärkt.

Trotz der Zusagen der Regierung, die heimische Lebensmittelproduktion anzukurbeln, ist das Land stark auf Importe angewiesen, um seine wachsende Bevölkerung zu ernähren – aber die Zölle heizen die Inflation an.

Präsident Ferdinand Marcos ernannte sich selbst zum Landwirtschaftsminister, um die fast sterbende Industrie zu sanieren, die etwa ein Viertel der Beschäftigung des Landes ausmacht, aber nur 10 Prozent des Bruttoinlandsprodukts ausmacht.

„Unser Landwirtschaftssektor ist erheblich herausgefordert“, sagte Geny Lapina, Professor für Agrarökonomie und -management an der Universität der Philippinen.

Jeder Filipino isst durchschnittlich 2,34 Kilogramm Zwiebeln pro Jahr und theoretisch produziert das Land genug, um den Bedarf zu decken, wie offizielle Daten zeigen.

Da das tropische Klima aber nur eine Anpflanzung der regenscheuen Kultur pro Jahr zulässt, sind die Bestände schon lange vor der nächsten Ernte verbraucht oder verderben.

Die kürzliche Aufhebung der Covid-19-Beschränkungen, die die Wiederaufnahme von Festen und Familienfeiern zu Weihnachten ermöglichten, die sich auf Lebensmittel konzentrieren, löste eine steigende Nachfrage nach Zwiebeln aus.

William Dar, Landwirtschaftsminister in der Regierung des ehemaligen Präsidenten Rodrigo Duterte, sagte, der Mangel hätte vermieden werden können, wenn die derzeitige Regierung Importe bereits im August erlaubt hätte.

„Das ist das Ergebnis der schlechten Planung“, sagte Dar dem lokalen Sender ABS-CBN.

Auf den Philippinen, die zu den Ländern gehören, die am stärksten von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen sind und von schlechter Ernährung geplagt werden, gibt es wachsende Bedenken hinsichtlich der zukünftigen Ernährungssicherheit.

Das Durchschnittsalter der Landwirte liegt bei 57, und die durchschnittliche landwirtschaftliche Parzelle ist von fast drei Hektar in den 1960er Jahren auf etwa 1,3 Hektar geschrumpft.

Viele Landwirte sind Teilpächter, die das Land, das sie bestellen, nicht besitzen und es sich ohne staatliche Hilfe nicht leisten können, dringend benötigte Investitionen zur Steigerung der Produktivität zu tätigen.

Salvador Catelo, Agrarökonom an der Universität der Philippinen, sagte, es gebe „viele entmutigende Herausforderungen, die sofort gelöst werden müssen“.

„Wir verfügen über reiche natürliche Ressourcen, die in vielen Ländern fehlen, die in Bezug auf Produktivität und Selbstversorgung (besser) abschneiden als wir“, sagte Catelo.

Da importierte Zwiebeln ins Land fließen, befürchtet Angeles, dass die Ab-Hof-Preise auf bis zu 30 Pesos pro Kilogramm fallen könnten, bevor er seine Ernte beendet hat.

„Wir versuchen nur, unsere Investition überleben zu lassen“, sagte er.