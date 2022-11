Zweiter Weltkrieg – Als die französische Mittelmeerflotte sich selbst versank

Der Hafen von Toulon mit Bombenschäden und den Wracks der französischen Mittelmeerflotte (picture alliance / akg-images / akg-images)

„Die Flotte von Toulon, diese Flotte Frankreichs, ist gerade verschwunden. In dem Moment, als unsere Schiffe vom Feind erobert werden sollten, forderte der nationale Reflex in den Seelen der Besatzungen und der Kommandostäbe sein Recht.“ Charles de Gaulle, der anerkannte Anführer des Widerstands des freien Frankreichs gegen die deutschen Besatzer, sprach über Radio London mit seinen französischen Landsleuten.

Und er nutzte den Moment, um die Menschen in Frankreich aufzumuntern: „Die französischen Matrosen, denen zweifellos kein anderer Ausweg blieb, haben die französische Flotte eigenhändig vernichtet, damit dem Vaterland wenigstens die größte Schande erspart bleibt diese Schiffe wurden Schiffe des Feindes.“

„Operation Lila“ von Wehrmacht und Waffen-SS

Die Rede wurde aufgezeichnet und am 27. November 1942 ausgestrahlt. An dem Tag, an dem Einheiten der Wehrmacht und der Waffen-SS mit dem Unternehmen Lila begannen. Ziel war es, den Marinehafen von Toulon zu besetzen und die Übernahme der französischen Mittelmeerflotte vorzubereiten. Rund 80 Schiffe waren in Toulon stationiert, darunter die modernsten und stärksten Einheiten der französischen Seestreitkräfte, wie das Schlachtschiff „Straßburg“.

Kurz darauf beschrieb das Kriegstagebuch des Oberkommandos des Heeres in gewohnt nüchterner Sprache die Aktion: „Der Staatsstreich in Toulon begann planmäßig um 4 Uhr. Überraschung geglückt. Schwacher Widerstand an einzelnen Stellen schnell gebrochen. Französische Flotte hatte Vorbereiteter Untergang, der unmittelbar nach Einlaufen in den Hafen begann, einige unserer eigenen Leute waren bereits an Bord, 8.50 Uhr Toulon in eigener Hand.“

Befehl, sich nach dem Sieg der Nazis selbst zu versenken

Aber nicht die Flotte. Sie hatten seit dem 24. Juni 1940, unmittelbar nach dem Sieg Nazi-Deutschlands über Frankreich, den Befehl erhalten, sich selbst zu versenken. Es wurde vom damaligen Oberbefehlshaber der französischen Marine, Admiral François Darlan, verliehen. Auf allen Kriegsschiffen mussten Vorbereitungen für die Selbstversenkung getroffen werden – meist durch den Einsatz von Sprengkörpern oder das Öffnen der Seehähne.

Der Befehl sollte ausgeführt werden, sobald ein deutscher oder italienischer Zugriff auf die Schiffe drohte – wie am 27. November 1942. Die Marine stand unter französischer Regierung, nämlich der Regierung des legendären Maréchal de France, Philippe Pétain , der mit Deutschland im Pakt war. Von der Kurstadt Vichy in Mittelfrankreich aus regierte er von Hitlers Gnaden den Südosten Frankreichs.

Bericht des Oberkommandos der Wehrmacht

Hitler und seine italienischen Verbündeten sahen diese Zusammenarbeit auf Regierungsebene als beendet an, als am 8. November alliierte Truppen in Französisch-Nordafrika landeten. Im Bericht des Oberkommandos der Wehrmacht klang es so:

„Nach dem Angriff britisch-amerikanischer Streitkräfte auf das französische Kolonialgebiet rückten deutsche und italienische Truppen in das bis dahin unbesetzte Frankreich ein, um es gemeinsam mit der französischen Wehrmacht vor weiteren Angriffen der britisch-amerikanischen zu schützen Nachdem die französischen Truppen- und Flottenkommandanten ihr Ehrenwort gegeben hatten, ihre Einheiten in den Rahmen der Gesamtverteidigung zu integrieren, wurde die französische Wehrmacht nach dem Willen des Führers nicht nur unangetastet gelassen, sondern teilweise verstärkt und aufgerüstet, sowie der besonders wichtige Festungsabschnitt Toulon mit der französischen Mittelmeerflotte der unabhängigen französischen Verteidigung überlassen.“

Chance, die Franzosen zum Widerstand zu motivieren

Ähnliche Argumente wurden im Zusammenhang mit der versuchten Übernahme der Flotte vorgebracht. Für de Gaulle aber bot der Untergang der Flotte – mehr als 70 Schiffe lagen auf Grund – die historische Chance, die Franzosen zum Widerstand zu motivieren: „Aber Frankreich hörte die Kanonen von Toulon, das Krachen der Explosionen, das verzweifelte Geschützfeuer der letzter Widerstand … Ein Schauer von Schmerz, Mitleid und Wut durchzog ihn in seiner Gesamtheit.“

Pétains Vichy-Regime bestand bestenfalls formell weiter – was natürlich die Fortsetzung seiner antisemitischen Politik nicht verhinderte. Sie endete mit der Befreiung Frankreichs und der Einsetzung einer provisorischen Regierung unter Charles de Gaulle am 25. August 1944.