Katja Dietrich werd een nieuwe Oberbürgermeisterin von Weißwasser. De onaangekondigde Kandidaten kunnen een grote kans maken op twee Wahlgang 42,7 Prozent der Stimmen, wie der Wahlleiter Mitteilte. Swantje Schneider-Trunsch, Kandidatin der Wählervereinigung Klartext, erhielt demnach 37.3 Prozent, David Kreiselmeier van der AfD voeg 19,9 procent toe. De Wahlbeteiligung wurde mit 47,7 Prozent ausgewiesen.

Hoewel in de SPD, een van de onbeantwoorde Kandidaten is geworden

Dietrich is zwart Mitglied der SPDHet is mogelijk dat u zich niet kunt kandidaat stellen. De 43 jaar durende geografinaire arbeid bij de Sächsische Agentur für Structurentwicklung.

De twee mensen die in de stad met 15.000 inwoners in de regio Görlitz wonen, zijn hinderlijk geworden, maar in de eerste vier weken zijn er maar weinig bewoners die absoluut geluk genieten. Damals hatte Schneider-Trunsch met 35.3 Prozent das beste Ergebnis erzielt. Dietrich kam op 34,7 Prozent der Stimmen en Kreiselmeier op 30 Prozent. Tijdens uw verblijf kunt u meer geluk bereiken.

Amtsinhaber Pötzsch maakte zich niet meer zorgen

Der amtierende Oberbürgerbürgermeister Torsten Pötzsch met zijn familie en gezonde vrienden. Sinds 2010 is er Oberbürgermeister der Ostsächsischen Stadt. Dit is het geval als de Wählervereinigung Klartext is gewijzigd. Met het oog op langdurig genieten van de regio. 2020 werd bekroond met 30.000 euro voor de Duitse Nationale Prijs van de Duitse Nationale Stichting – voor de inzet voor Hass en Spaltung in de Vereniging.

