Ein zweiter Polizist aus Colorado wurde im Fall des Todes von Elijah McClain im Jahr 2019 freigesprochen, einem jungen, unbewaffneten Schwarzen, dessen Fall landesweite Aufmerksamkeit erregte und im Mittelpunkt der Debatten über Polizeibrutalität und Rasse stand.

Eine Jury befand am Montag, dass Nathan Woodyard, der als erster Beamter Herrn McClain auf dem Heimweg von einem Supermarkt in einem Viertel in Aurora, Colorado, anhielt, weder des Totschlags noch der fahrlässigen Tötung für schuldig befunden wurde.

Mr. McClain, ein 23-jähriger Massagetherapeut, wurde von Mr. Woodyard angesprochen, nachdem ein Notrufer ihn als „fragwürdig“ beschrieben hatte. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft legte Mr. Woodyard Mr. McClain schnell in die Hände, ohne den Grund für den Stopp zu nennen. Innerhalb weniger Minuten legte er Herrn McClain eine Halsfessel an, die als Halsschlagader bekannt ist, und machte ihn kurzzeitig bewusstlos. Anschließend injizierten Sanitäter Herrn McClain Ketamin, ein starkes Beruhigungsmittel. Er starb einige Tage später im Krankenhaus.

Das Urteil folgt einer kürzlich erfolgten geteilten Entscheidung einer anderen Jury aus Colorado in einem früheren Verfahren, in dem Beamte in derselben Auseinandersetzung verwickelt waren. Letzten Monat verurteilte eine Jury in dem Fall einen Beamten, sprach einen anderen jedoch frei.