Der Aufsichtsausschuss des Repräsentantenhauses hört gerade von zwei Whistleblowern des IRS, deren Aussage, dass die Ermittlungen gegen Hunter Biden falsch gehandhabt worden seien, einen Feuersturm unter den Republikanern des Repräsentantenhauses entfacht hat.

Einer der beiden Whistleblower spricht zum ersten Mal öffentlich: Joseph Ziegler, ein 13-jähriger IRS-Spezialagent bei der Kriminalpolizei.

In seinen Erklärungen vor dem Aufsichtsausschuss nannte Ziegler Beispiele für Staatsanwälte, die sich nicht an den normalen Ermittlungsprozess hielten, und wiederholte die Behauptungen seines Whistleblower-Kollegen Gary Shapley, dass IRS-Ermittler empfohlen hätten, Hunter Biden wegen weitaus schwerwiegenderer Verbrechen anzuklagen, als sich der Sohn des Präsidenten schuldig bekannt habe, und dass US-Anwälte in anderen Bezirken keine Anklage gegen den Sohn des Präsidenten anstreben würden.

„Basierend auf dem, was ich erlebt habe, schien es mir, dass der US-Staatsanwalt in Delaware in unserer Untersuchung ständig von Beamten des Justizministeriums und anderen US-Anwälten behindert, eingeschränkt und an den Rand gedrängt wurde“, sagte Ziegler.

Die Whistleblower teilten den Gesetzgebern am Mittwoch mit, dass Beamte des Justizministeriums ihre Ermittler daran gehindert hätten, Präsident Joe Biden und seine Enkelkinder zu untersuchen, nachdem sie Beweise gefunden hatten, die sie möglicherweise mit Hunter Bidens angeschlagenen Finanzen in Verbindung bringen könnten. Shapley teilte dem Ausschuss mit, dass Joe Bidens Name bei der Untersuchung der Finanzen von Hunter Biden auftauchte und dass sein Team praktisch daran gehindert wurde, diesen Hinweisen nachzugehen. (Einige dieser Hinweise auf Joe Biden, unter anderem in einer viel diskutierten, angeblichen WhatsApp-Nachricht aus dem Jahr 2017, erfolgten, als er weder Präsident noch Vizepräsident war.)

„Wenn der Vater des Subjekts irgendwie mit den Finanzen des Subjekts zu tun hat, müssten wir im normalen Verlauf einer Untersuchung diese Informationen einholen, um die finanziellen Geldströme ordnungsgemäß zu überprüfen und zu bestimmen, was wir letztendlich verlangen“, sagte Shapley.

Das Justizministerium und das Weiße Haus haben zuvor die Behauptungen der Whistleblower zurückgewiesen, dass es irgendeine politische Einmischung in die strafrechtliche Untersuchung von Hunter Biden gegeben habe. Diese Behauptungen stehen im Einklang mit ihrer früheren Aussage unter Ausschluss der Öffentlichkeit, die letzten Monat veröffentlicht wurde. Biden sagte, er sei nicht an den Geschäftsabschlüssen seines Sohnes beteiligt gewesen.

Ziegler, der Shapleys Stellvertreter ist, teilte dem Gremium in seiner schriftlichen Aussage auch mit, dass er die erwachsenen Kinder von Hunter Biden befragen wollte, nachdem er in Hunter Bidens Steuererklärungen potenziell illegale Abzüge im Zusammenhang mit Zahlungen an seine Kinder aufgedeckt hatte. Aber ein Staatsanwalt des Justizministeriums sagte, das würde „uns in Schwierigkeiten bringen“, und das sei nicht geschehen, schrieb Ziegler.

„Das war wiederum ungewöhnlich und eine Abweichung vom normalen Verfahren“, schrieb Ziegler, räumte jedoch später gegenüber dem Gesetzgeber ein, dass es Situationen gibt, in denen es für Staatsanwälte angemessen sein könnte, sich einer Befragung eines Schlüsselakteurs zu widersetzen.

Die Republikaner im Repräsentantenhaus haben sich die Vorwürfe zunutze gemacht – von Shapley, einem 14-jährigen IRS-Veteranen, der Teile der strafrechtlichen Ermittlungen gegen Hunter Biden beaufsichtigte, und von Ziegler, dessen vorherige Aussage anonym war –, um ihre Behauptungen zu untermauern, dass das Justizministerium zunehmend politisiert wurde, um Demokraten zu schützen und Konservative ins Visier zu nehmen.

Die Aussage der IRS-Whistleblower hat auch einen neuen Anstoß für ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen Generalstaatsanwalt Merrick Garland gegeben, da der Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, zunehmendem Druck seitens einer zunehmend unruhigen rechten Flanke ausgesetzt ist, die es auf Präsident Joe Biden und sein Kabinett abgesehen hat. McCarthy verstärkte die Dynamik, indem er sagte, er sei offen für eine Amtsenthebungsuntersuchung, wenn die Behauptungen der Whistleblower Bestand hätten.

Shapley und sein Stellvertreter teilten dem Ausschuss für Wege und Mittel des Repräsentantenhauses im Juni mit, dass Beamte des Justizministeriums die strafrechtliche Untersuchung der Steuerangelegenheiten von Hunter Biden nur langsam vorangetrieben, ihre Bemühungen, Vorladungen und Durchsuchungsbefehle zu erhalten, behindert und Staatsanwälte wiederholt daran gehindert hätten, Anklage wegen Straftaten zu erheben.

Die Whistleblower behaupteten außerdem, dass der US-Anwalt David Weiss, der vom ehemaligen Präsidenten Donald Trump ernannt wurde und die Hunter-Biden-Untersuchung überwacht, in einem Treffen im Oktober 2022 angeblich gesagt habe, er könne keine endgültigen Anklageentscheidungen gegen den Sohn des Präsidenten treffen, und dass ihm der Status eines Sonderberaters verweigert worden sei, als er darum gebeten habe.

Die Republikaner haben diese Äußerungen aufgegriffen und behauptet, Garland habe nicht die Wahrheit gesagt, als er dem Kongress sagte, dass Weiss die volle Autorität über die Untersuchung habe. Aber Garland und Weiss haben die meisten, wenn nicht alle Behauptungen der republikanischen Gesetzgeber zurückgewiesen. Außerdem kommt es häufig zu internen Meinungsverschiedenheiten zwischen den Ermittlern, wie sie von den IRS-Agenten beschrieben wurden, ein Punkt, den die Demokraten laut einer von CNN erhaltenen Kopie des Memos vor der Anhörung in einem Memo angesprochen haben.

Shapley warf Weiss und dem Justizministerium vor, auf seine Anschuldigungen mit „sorgfältig formulierten Dementis und zunehmenden Halbwahrheiten“ zu reagieren.

In seiner hinter verschlossenen Tür abgegebenen Aussage letzten Monat erklärte Ziegler gegenüber dem Gesetzgeber, dass er schwul sei, und lehnte die Vorstellung ab, dass seine sexuelle Orientierung seine Politik oder seinen Job beeinflusse.

„Die Leute haben gesagt, weil ich schwul bin und als Sachverständiger für diese Ermittlungen arbeite, muss ich ein linksextremer Liberaler sein, der perfekt für eine bestimmte Agenda geeignet ist. „Das waren Dinge, die in den sozialen Medien über mich kursierten“, sagte Ziegler dem Ausschuss laut einer Abschrift seiner Aussage. „Ich kann Ihnen sagen, dass ich nichts davon bin. Ich bin beruflich Angestellter im öffentlichen Dienst und habe mich immer darum bemüht, bei der Bearbeitung von Fällen die Politik nicht in meine Denkweise einfließen zu lassen.“

Es ist nicht klar, auf welche Social-Media-Beiträge Ziegler sich bezog. Aber ein 644-seitiger Bericht über Hunter Biden – der von einem ehemaligen Trump-Berater im Weißen Haus zusammengestellt, online gestellt und in rechten Kreisen weit verbreitet wurde – betonte Zieglers sexuelle Orientierung und beschuldigte ihn, in der strafrechtlichen Untersuchung gegen Hunter Biden „voreingenommen“ zu sein.

Ziegler sagte in seiner privaten Aussage, dass er in einem konservativen Haushalt aufgewachsen sei und „konservative Überzeugungen vertreten“ habe, sich nun aber als Demokrat mit „mittleren“ Ansichten identifiziere.

Die Demokraten stellten außerdem fest, dass viele Ermittlungsentscheidungen, mit denen die beiden Whistleblower nicht einverstanden waren, während der Trump-Regierung getroffen wurden, und hoben konkrete Beispiele aus dem Jahr Ende 2020 hervor.

In seiner Eröffnungsrede appellierte der Abgeordnete Jamie Raskin aus Maryland, der oberste Demokrat im Aufsichtsausschuss, an seine republikanischen Kollegen, dass sie ihrer Mission, ihre Ermittlungen direkt mit Präsident Joe Biden in Verbindung zu bringen, nicht nachgekommen seien.

„Wie jeder andere Versuch von Kollegen, einen Skandal über Präsident Biden zu inszenieren, ist auch dieser eine völlige Pleite“, sagte Raskin.

Das Weiße Haus wies auch wiederholt darauf hin, dass Weiss vor der Anhörung am Mittwoch von Trump ernannt worden sei, und ermutigte die Republikaner, sich stattdessen „auf die Themen zu konzentrieren, die für das amerikanische Volk am wichtigsten sind“.

„Es gibt echte Themen, denen die Amerikaner unsere Zeit widmen wollen, und Präsident Biden glaubt, dass wir zusammenarbeiten können, um echte Fortschritte zu erzielen, wenn die Republikaner im Repräsentantenhaus sich anstrengen würden, anstatt ständig parteiische Stunts zu inszenieren, um zu versuchen, ihm politisch zu schaden“, sagte er Ian Sams, ein Sprecher des Weißen Hauses, reagierte auf die von den Republikanern geführten Untersuchungen des Kongresses.

Weiss wies auch die Behauptungen zurück, dass er die Ermittlungen beaufsichtigt habe, und schrieb in einem separaten Brief an den Kongress, dass er nie den Status eines Sonderermittlers beantragt habe, sondern vielmehr erwäge, nach einem anderen Gesetz ein „Sonderanwalt“ zu werden.

Die Vorsitzenden des republikanischen Ausschusses im Repräsentantenhaus haben Interviews mit Weiss und einer Reihe von Personen angefordert, die an der strafrechtlichen Untersuchung von Hunter Biden beteiligt waren. Das Justizministerium teilte dem Justizvorsitzenden des Repräsentantenhauses, Jim Jordan, einem Republikaner aus Ohio, letzte Woche mit, dass sie Weiss „zu einem geeigneten Zeitpunkt“ zur Verfügung stellen werden, wenn die laufenden strafrechtlichen Ermittlungen gegen Hunter Biden offiziell abgeschlossen sind, und bot an, mit Verhandlungen über das weitere Vorgehen zu beginnen.

Auf die Frage, ob die Anhörung der IRS-Whistleblower am Mittwoch ein Schritt in Richtung eines Amtsenthebungsverfahrens gegen Garland sei, sagte James Comer, Vorsitzender des Aufsichtsausschusses des Repräsentantenhauses, gegenüber CNN: „Es besteht offensichtlich großes Interesse daran, die Fakten ans Licht zu bringen, und wir handeln so schnell wie möglich.“ Er fügte jedoch hinzu, dass er „nur dafür verantwortlich sei, die Fakten ans Licht zu bringen“ und dass Fragen zur Amtsenthebung später kommen würden.

Comer, ein Republikaner aus Kentucky, sagte: „Wir haben zwei mutige und glaubwürdige IRS-Whistleblower, die ihre Karriere riskiert haben, um sich zu melden und wichtige Aussagen zu machen. Ihre Aussage über die Ermittlungen des DOJ, des FBI und des IRS gegen Hunter Biden bestätigt die Erkenntnisse des Ausschusses. Dass an der Geschäftstätigkeit der Familie Biden nichts Normales ist.“

Garland, ein Hauptziel der Republikaner im Repräsentantenhaus, soll im September vor dem Justizausschuss des Repräsentantenhauses bei einer routinemäßigen Aufsichtsanhörung aussagen.

Hunter Biden soll sich nächste Woche bei einer Gerichtsverhandlung in Delaware wegen zweier Steuervergehen schuldig bekennen.

Dieser Artikel und die Überschrift wurden aktualisiert, um weitere Entwicklungen widerzuspiegeln.