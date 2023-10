Rechtsanwalt Kenneth Chesebro bekannte sich am Freitag eines Verbrechens schuldig, gerade als die Auswahl der Geschworenen in seinem Prozess begann, in dem ihm vorgeworfen wurde, an Bemühungen teilgenommen zu haben, die Niederlage des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump bei den Wahlen 2020 in Georgia aufzuheben.

Chesebro, der zusammen mit Trump und 17 anderen wegen Verstoßes gegen das staatliche Gesetz zur Bekämpfung von Erpressung angeklagt wurde, bekannte sich eines Verbrechens schuldig: Verschwörung zur Einreichung falscher Dokumente in einem Last-Minute-Deal.

Sein Plädoyer kam einen Tag, nachdem seine Anwaltskollegin Sidney Powell, die neben ihm vor Gericht stehen sollte, ihr eigenes Schuldeingeständnis wegen sechs Vergehen eingereicht hatte.

Im Fall von Chesebro wurde er zu fünf Jahren Bewährung und 100 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt und zu einer Entschädigung in Höhe von 5.000 US-Dollar, dem Verfassen eines Entschuldigungsbriefs an die Einwohner Georgias und der wahrheitsgemäßen Aussage bei künftigen Gerichtsverfahren verurteilt.

Die beiden Schuldgeständnisse – zusammen mit einem dritten für einen Kautionsvermittler im letzten Monat – sind große Siege für den Bezirksstaatsanwalt von Fulton County, Fani Willis, der die Anklage im August erhielt.

Sie ermöglichen es ihr, einen langwierigen Prozess gegen nur zwei Angeklagte zu vermeiden – der den verbleibenden Personen einen Einblick in ihre Prozessstrategie gegeben hätte – und eine unhandliche Anzahl von Angeklagten zu reduzieren.

Übernimmt öffentlich Verantwortung

Anders als Powell, der nach der Wahl an Strategiegesprächen mit dem ehemaligen Präsidenten beteiligt war, deutet die Anklageschrift nicht auf einen direkten Kontakt zwischen Chesebro und Trump hin. Dies könnte möglicherweise alle Informationen einschränken, die er den Staatsanwälten anbieten könnte, die für sie in ihrem Fall gegen Trump hilfreich wären.

Chesebros Anwalt, Scott Grubman, sagte, es liege ganz bei der Staatsanwaltschaft, ob sein Mandant in dem Fall als Zeuge gegen andere geladen werde, aber er wäre überrascht, wenn es dazu käme. Auf die Frage, ob Trump über eine Aussage, die Chesebro machen könnte, besorgt sein sollte, sagte Grubman: „Das glaube ich nicht.“

Chesebro, der in Puerto Rico lebt, wurde zunächst wegen krimineller Erpressung und sechs weiteren Anklagepunkten angeklagt, als Teil eines weitreichenden Plans, Trump an der Macht zu halten, nachdem er die Wahl 2020 gegen den Demokraten Joe Biden verloren hatte.

In der Anklageschrift wird Chesebro vorgeworfen, einen Plan koordiniert und umgesetzt zu haben, bei dem 16 Republikaner aus Georgia eine Urkunde unterzeichnen sollten, in der sie fälschlicherweise erklärten, dass Trump den Staat gewonnen habe, und sich selbst zu den „ordnungsgemäß gewählten und qualifizierten“ Wählern des Staates erklärten.

Grubman sagte nach der Anhörung, sein Mandant sei „fälschlicherweise als Architekt eines Plans zum Sturz der Demokratie“ beschrieben worden. Er sagte, der Plädoyer-Deal widerspreche dem.

„Ich denke, dieser Plädoyer-Deal zeigt und beweist absolut, dass er nicht und nie der Architekt irgendeines gefälschten Wahlplans oder ähnliches war“, sagte Grubman gegenüber Reportern.

Für Staatsanwälte stellt die Einigung sicher, dass Chesebro öffentlich die Verantwortung für sein Verhalten in dem Fall übernimmt und die Ungewissheit eines Prozesses vor einer Jury aus seinen Kollegen beseitigt. Es zwingt ihn auch, in künftigen Gerichtsverfahren in diesem Fall auszusagen.

Basierend auf Gerichtsakten von Staatsanwälten könnte dies auch Kommunikationen umfassen, die er mit Trumps Wahlkampfanwälten und engen Mitarbeitern geführt hat, darunter dem Mitangeklagten Rudy Giuliani, dem ehemaligen New Yorker Bürgermeister und Trump-Anwalt.

Druck führte zum Plädoyer: Trump-Anwalt

Trumps Anwalt Steve Sadow sagte, es scheine, als sei Chesebros Schuldgeständnis „das Ergebnis des Drucks von Fani Willis und ihres Teams und der drohenden Gefängnisstrafe der Staatsanwaltschaft“ gewesen.

Er wiederholte auch, was er nach Powells Schuldgeständnis gesagt hatte, was ebenfalls die Zusage beinhaltete, in künftigen Gerichtsverfahren auszusagen: „Ich gehe wieder einmal davon aus, dass eine wahrheitsgemäße Aussage meiner Verteidigungsstrategie zugute kommen würde.“

Als Chesebro dem Plädoyer-Deal zustimmte, waren die potenziellen Geschworenen für seinen geplanten Prozess bereits vereidigt und hatten einen umfangreichen Fragebogen ausgefüllt. Er sollte zusammen mit Powell vor Gericht gestellt werden, nachdem beide einen zügigen Prozess gefordert hatten.

Im Rahmen von Powells Deal muss sie sechs Jahre auf Bewährung absitzen, wird mit einer Geldstrafe von 6.000 US-Dollar belegt und muss einen Entschuldigungsbrief an Georgia und seine Bewohner schreiben. Sie zeichnete außerdem eine Aussage für die Staatsanwaltschaft auf und erklärte sich bereit, bei künftigen Gerichtsverfahren wahrheitsgemäß gegen ihre Mitangeklagten auszusagen.

Ein weniger bekannter Angeklagter in dem Fall, der Kautionsvermittler Scott Graham Hall, bekannte sich letzten Monat wegen fünf Vergehen schuldig. Er wurde zu einer fünfjährigen Bewährungsstrafe verurteilt und erklärte sich bereit, im weiteren Verfahren auszusagen.

Alle anderen Angeklagten, darunter Trumps Stabschef im Weißen Haus, Mark Meadows, haben sich auf nicht schuldig bekannt.

Grubman sagte, dieser Deal bedeute, dass sein Mandant zu seiner Familie und seinem Leben zurückkehren könne, ohne einen Tag hinter Gittern zu verbringen. Er sagte, er glaube, dass es Chesebro ermöglichen sollte, weiterhin als Anwalt zu praktizieren, wenn man die Staatsanwälte zu einer Einigung darüber verhelfe, dass es sich nicht um ein Verbrechen „moralischer Verwerflichkeit“ handele.