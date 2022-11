Zweiter Anlauf für Berlin (nd-aktuell.de)

Ab in den Wahlkampf: Die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (r, SPD) geht nach ihrer Reaktion auf das Urteil ins Rote Rathaus. Foto: dpa/Paul Zinken

Hätte die AfD fast 2.000 Stimmen mehr erhalten, hätte sie nun einen Sitz mehr im Berliner Abgeordnetenhaus. Hätten die Grünen 10.000 Stimmen mehr bekommen, hätten sie ein zusätzliches Mandat und der Landtag hätte 148 statt 147 Abgeordnete. Bei der FDP hätte schon eine dreistellige Stimmenzahl gereicht, um die Zusammensetzung Ihrer Fraktion zu ändern. Die FDP wäre dann insgesamt nicht stärker im Parlament vertreten. Aber jemand anderes würde für sie Staatspolitik machen. Anhand solcher Rechenbeispiele erläuterte Gerichtspräsidentin Ludgera Selting am Mittwoch, warum das Bundesverfassungsgericht die Berliner Bundestagswahl vom 26. September 2021 wegen schwerwiegender Störungen bundesweit für ungültig erklären musste. Demzufolge müssen die Wahlen des Abgeordnetenhauses und der zwölf Kreistagsversammlungen wiederholt werden – dies soll am 12. Februar geschehen.

Es geht nicht nur darum, ob eine ordentliche Wahl zu einer anderen Mehrheit geführt hätte. Auch andere Sitzverteilungen (siehe FDP) wären relevant. Im juristischen Fachjargon heißt das: „Für die Erheblichkeit eines Mandats gilt der Grundsatz der potentiellen Kausalität.“ Mit anderen Worten, es muss nicht wahrscheinlich sein, dass eine Wahl ohne schwerwiegende Störungen zu anderen Ergebnissen geführt hätte. Die Möglichkeit reicht. Gegen eine Neuwahl spricht, dass die Ergebnisse in etwa den Umfragen der Parteien entsprochen hätten. Aber wenn man das so angeht, könnte man sich die Spielregeln der Demokratie sparen und sie durch Meinungsumfragen ersetzen. So geht das nicht, sagte Selting.

In Vorbereitung auf die Wahl am 26. September 2021 wurde riskant spekuliert, dass die Zahl der Briefwähler völlig überhöht würde. In den Wahllokalen gab es keine Wahlkabinen und es bildeten sich lange Schlangen. Mancherorts gingen die Stimmzettel aus und konnten nicht schnell wieder aufgefüllt werden. Wegen eines Marathons am selben Tag waren zahlreiche Straßen gesperrt und die Fahrzeuge mit den Hilfsgütern konnten nicht durchkommen. Teilweise wurden auch falsche Stimmzettel ausgegeben.

Das jetzt gefällte Urteil war schon Wochen vorher absehbar. Trotzdem ist es ein Paukenschlag und ein „wohl einmaliges Ereignis in der Wahlgeschichte der Bundesrepublik Deutschland“, wie Ludgera Selting sagte. Sie betonte, dass es sich nicht um Wahlbetrug oder andere Manipulationen gehandelt habe, sondern nur um schlechte Organisation. Das Chaos sei auch nicht auf „mangelndes Engagement der rund 38.000 Wahlhelfer“ zurückzuführen. Sie hätten alles getan, was sie konnten, hatten aber überhaupt keine Chance. So sei es beispielsweise nicht zulässig, die vor dem Wahllokal Wartenden noch lange nach 18 Uhr ihre Stimme abgeben zu lassen. Unzulässig wäre es aber auch gewesen, den Wählern das Wahlrecht zu verweigern, erklärte Selting. Die Senatsinnenverwaltung hatte in dem Prozess gesagt, das Verfassungsgericht hätte mehr ermitteln und gegebenenfalls Sachverständigengutachten einholen sollen. Das Gericht verwies jedoch auf die Auswertung der Aufzeichnungen der 2256 Wahllokale und hielt diese für ausreichend. Darin war das Versagen hinreichend ersichtlich.

Jetzt ist es wie es ist. »Wir respektieren die Entscheidung des Landesverfassungsgerichts. Wie angekündigt, werden wir als Senat keine Beschwerde gegen die Entscheidung einlegen“, versicherte die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD).

Für die Grünen sagten die beiden Landesvorsitzenden Susanne Mertens und Philmon Ghirmai: „Wir respektieren und akzeptieren das Urteil.“ Dieses Urteil sei ein „heftiger Schlag für die Verantwortlichen der letzten Wahl“. Nun muss die Wiederholungswahl professionell organisiert werden. Dafür ist Innensenatorin Iris Spranger (SPD) zuständig. Der Wahlkampf hatte im Grunde schon vor der Urteilsverkündung begonnen. Jetzt nimmt er Fahrt auf. Die CDU lud am Mittwoch zu einem Termin am Freitag ein, bei dem sie einen Ausblick auf ihren Wahlkampf geben möchte. Der alte und zwangsläufig neue CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner stellt sich vor. Denn für die Wiederholungswahl werden keine neuen Listen erstellt, sondern die alten werden den Wählern noch einmal zum Ankreuzen vorgelegt.

Während sich die Namen nicht ändern, haben sich die Zeiten stark geändert. Dem will die Linke Rechnung tragen und mit völlig neu gestalteten Wahlplakaten aufwarten. Die alten Wahlplakate seien binnen einer Woche nach dem Wahltermin bedarfsgerecht abgenommen und bald darauf entsorgt worden, bestätigte Landesgeschäftsführer Sebastian Koch gegenüber der »nd«. So konnten nur die Motive wiederverwendet werden, die wieder gedruckt werden konnten. Doch das will der Landesverband nicht. „Die Atmosphäre in der Stadt ist anders, die Anliegen der Menschen sind andere und das muss sich auch in den Plakaten widerspiegeln“, erklärte Koch. Das alles kostet natürlich viel Geld. Normalerweise spart der Landesverband fünf Jahre für eine Bundestagswahl auf. Aber jetzt ist erst ein Jahr vergangen. Man müsse „hart an die Reserven gehen“, sagte Koch. Das ist ein Problem, aber so geht es auch anderen Parteien – wenn sie ihre Kassen nicht schnell mit großzügigen Unternehmensspenden füllen können. Traditionell lässt sich die Linke nicht mit finanziellen Zuwendungen der Wirtschaft überhäufen und will von ihr unabhängig bleiben. Landesmanager Koch formulierte es so: „Andere haben Firmenspenden, wir haben Überzeugungen.“ Entscheidend für die Wahl wird seiner Einschätzung nach sein, welche Partei ihre Anhänger am besten mobilisieren kann. Inhaltlich ist die Kampagne 2021 nicht ganz veraltet. Die Linkspartei diskutierte damals über steigende Mieten. Heute sind Energie- und Lebensmittelpreise hinzugekommen.

Für die Wirtschaft komme die Neuwahl „zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt“. So formuliert es Christian Amsinck vom Verband der Wirtschaftsverbände in Berlin und Brandenburg. Die Politik sollte seiner Ansicht nach alle Energie darauf konzentrieren, Gesellschaft und Unternehmen durch die Krise zu bringen. „Stattdessen beschäftigt sich die Politik mit sich selbst. Der Wahlkampf und möglicherweise die Regierungsbildung sorgen für einen monatelangen Stillstand“, klagte Amsinck. So ähnlich wie Sebastian Stietzel, Präsident der Industrie- und Handelskammer zu Berlin: Er wolle eine Politik, die „nicht in ideologische Grabenkämpfe oder Wahlkampflärm versinkt“.

Die Bundestagswahl vom 26. September 2021 ist von dem Urteil des Verfassungsgerichtshofs nicht betroffen. Das Gericht ist für diese Wahl nicht zuständig. Das Volksbegehren »Enteignung Deutsche Wohnen & Co« muss nicht wiederholt werden. Allerdings ist noch fraglich, ob am 12. Februar gleichzeitig mit der Neuwahl ein Bürgerentscheid zu „Berlin 2030 klimaneutral“ stattfinden kann.