Het Duitse team wint zowel de WM-Premiere des Mixed-Wettbewerbs als de Nordischen Kombination trotz reichlich Ärger die Silbermedaille. Vinzenz Geiger, Jenny Nowak, Nathalie Armbruster en Julian Schmid müssen sich im slowenischen Planica nur dem überragenden Quartett aus Norwegen schlagen geben.

Vinzenz Geiger nahm Schülerin Nathalie Armbruster stolz in den Arm. Niet echt, aber gelöst applaudisseert die Duitse Kombiniererinnen en Kombinierer ihre nächste WM-Medaille. Zum Abschluss einer sehr gelungenen ersten Weltmeisterschaftswoche in Planica freute sich das deutsche Team bei der WM-Premiere des Mixed-Wettbewerbs in der Nordischen Kombination über die Silbermedaille. Nu waren die extreem dominante Noormannen sterker dan de beste Duitse allrounders in skispringen en langlaufen.

“Bei einer Premiere dabei zu sein und gleich eine Silbermedaille zu winnen, freut mich riesig”, zei dit van de volgende glückliche Olympiasieger Geiger im ZDF. “Das war one gelunggene Premiere, es hatrichtig Spaß gemacht.” Mit nun driemaal Silber hat das deutsche Kombi-Team schon jetzt mehr Medailles verzameld als bei der Heim-WM in Oberstdorf vor zwei Jahren. Geiger, Jenny Nowak, Armbruster en Julian Schmid maakten deel uit van de entscheidden Langlauf-Rennen Platz in Österreich. Dabei hatte der Sonntag begon al het andere als perfect.

Aufsprunghang nach starken Schneefällen zu weich

In Krassem Kontrast zur Freude über Platz zwei hatte es am Vormittag noch mächtig Unmut gegeben. Manner-Bundestrainer Hermann Weinbuch over felle Kritik, nachdem beim Skispringen der Italiener Alessandro Pittin en der Japanse Akito Watabe gestürztwaren en der Wettkampf abgebrochen zijn oorlog. “Er is een oorlog gaande, grote fahrlässig. Sollte it was sollte bei der WM nicht passeren”, aldus de 62-jarige. Als het probleem zich voordoet in de meeste gevallen, is er een plotselinge aanval in de aanvalsgevoelige nacht die niet gericht is op oorlog.

“Leader sind die Hausaufgaben zal niet worden gemachtigd”, zei Weinbuch. Met mehr als einer Stunde Verspätung wurde das Springen wiederholt, das deutsche Quartett voorzag zichzelf van Platz drei eine gute Ausgangslage. Im langlaufen bracht Startläufer Geiger mit einer Energieleistung das Team auf Rang zwei. Seine Kolleginnen und Schmid verdedigde de positie soeverein. Hinter den fast unschlagbaren Norwegerinnen and Norwegern, die mit ihren Topleuten Gyda Westvold Hansen und Jarl Magnus Riiber all drei bisher vergebenen WM-Titel abgeräumt haben, ist Deutschland die zweitstärkste Kombi-Nation bei diesen Titelkämpfen. “Wir haben das in der Loipe taktisch hervorragend gemacht”, Weinbuch seine Schützlinge, zu dennen am Sonntag ook gelobd Olympiasieger Vinzenz Geiger und Jenny Nowak zählten, nach ihrem Silber-Coup: “Vinz hat ein hervorragendes Rennen gemacht, die Mädels haben super dagegenpercentagen, Julian was tactisch razend.”

Terminhatz für Armbruster

Schülerin Armbruster hat dabei in nur wenigen WM-tags mächtig Eindruck hinterlassen – sportieve en abseits der wettkämpfe. Die 17-jaren tritt in Planica met een fout van een jeugdige Lockerheit en erwachsener Abgeklärtheit auf. Siegerehrungen, Medientermine auf Deutsch of English, all das absolviert sie beihrer ersten WM and in ihrer erstenrichtigen Weltcup-Saison wie een ganz routinierter Profi. “Das bedeutet uns allen Richtig viel: Vizeweltmeister in der Mixed-Team-Premiere – dat is mega cool”, zei Armbruster. Für sie krijgt die Terminhatz direkt weiter – alldings again auf der Schanze noch in der Loipe. Die Elftklässlerin reist een diesem Montag zur Studienfahrt nach Berlin.

Ihre mannlichen Kollegen haben dagegen im Tal der Schanzen noch viel vor. In der zweiten WM-Woche werden geen van beide andere titels vergeten. Schmidt gaat naar de Großschanze van de Medaillenkandidaten. Der 23-Jährige gewann gleich in seinem ersten WM-Rennen der Karriere am Samstag Silber im Normalschanzen-Einzel. “Das ist das Saisonhighlight. Es ist ein besondererer Moment, genau am Tag X auf dem Podium zu stehen”, zei Schmid zu seinem bis dahin größten Karriereerfolg, dem eine weitere Medaille follow.

Dompel de combinaties niet samen en zorg ervoor dat ze één enkele hoek kunnen vloeien. Ik ben begonnen met de uitvoering van de uitvoerende macht van de Internationale Olympische Komitees (IOC) in juni in het programma van de winterspelen 2026 in Mailand en Cortina d’Ampezzo. Voor die man is hij non am Mittwoch (11 Uhr Jumping/15.10 Uhr Cross Country Skiing/ARD en Eurosport) met de Team-Wettbewerb von der Großschanze weiter. Voor de Kombiniererinnen hangen de WM mit dem Mixed-Wetkampf zu Ende – zum Bedauern ihrer Teamkollegen. “Dann wird es langweilig, wenn wir nur unter uns sind”, zei Geiger.