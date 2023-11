Zweite Bundesliga: Polizei zieht Bilanz zum Hochrisikospiel der Hertha in Rostock

Zweite Bundesliga

05.11.23 | 20:10 Uhr

Beim Polizeieinsatz beim Zweitligaspiel des FC Hansa Rostock gegen Hertha BSC kam es nach Angaben der Sicherheitskräfte zu keinen größeren Zwischenfällen. Das Spiel (0:0) am Sonntag wurde aufgrund der rivalisierenden Fanlager als Hochrisikospiel eingestuft.

Insgesamt reisten 2.600 Hertha-Fußballfans nach Rostock. Nach Angaben der Polizei blieb es im Shuttle zum Ostseestadion ruhig. Der gemeinsame Gang der 700 Hansa-Anhänger zum Stadion führte nur zu kurzfristigen Verkehrsbehinderungen.

Während des Spiels versuchten Leute aus dem Berliner Zuschauerblock, die Glastrennwände zur Südtribüne abzubauen. Die Trennwände wurden beschädigt. Die Polizei hatte zuvor mit dem FC Hansa vereinbart, Sicherheitskräfte zwischen Heim- und Auswärtsfanbereich einzusetzen und die Anhänger der beiden Vereine zu trennen.

Schweinekopf unter einem Fächerschal

Hertha-Fans zündeten während und nach dem Spiel Pyrotechnik an und warfen diese auch in Richtung der Polizisten. „Gegen die Tatverdächtigen wird nun wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz und gefährlicher Körperverletzung ermittelt“, heißt es in der Polizeimitteilung.

Ein Schweinskopf, der im Bereich der Südtribüne platziert und mit einem Schal der Berliner Fans bedeckt war, sorgte „neben Sprechchören für weitere Provokationen aus beiden Fanlagern.“

Mehrere Fans aus Berlin meldeten sich bei der Polizei, weil mitgeführte Hertha-Utensilien von Unbekannten gestohlen worden waren. Bis zum späten Sonntagnachmittag wurden insgesamt zwei Strafanzeigen eingereicht. Nach Angaben der Polizei waren 850 Beamte aus Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Schleswig-Holstein im Einsatz.

