Der FC Bayern schwört sich bei einem Geheimabend auf das Topspiel gegen Union Berlin ein en dabei gibt es endlich mal wieder Nachrichten in the chaotischen Tagen: Kapitän Manuel Neuermacht nach seiner swweren Verletzung anscheinend deutliche Fortschritte – en erscheint ohne Gehhilfen.

Der FC Bayern hat sich am frühen Freitagabend im Münchner Nobel-Vorort Grünwald auf die wichtige Partie gegen Union Berlin am Sonntag (17.30 uur/DAZN en liveticker op ntv.de) alleen. Dazu versamelden sich die Stars en trainer Julian Nagelsmann in Forsthaus Wörnbrunn, um gemeinsam zu essen en sich auf die Partie gegen den punktgleichen Tafellendritten vorzubereiten.

Mits de oorlog van de langjarige Stammkeeper en Kapitän Manuel Neuer, zijn de seinemvieldiskutierten Ski-Unfall Mitte Dezember erstmals ohne Krücken gesehen wurde. Er is een programma van de “Bild”-tijdsaanduiding beschikbaar die als eerste in de lokale markt wordt gebruikt. Over de Frage van Boulevard-Blattes, wie es ihm gehe, zei van 36-jaren: “Sehr gut.”

Zwar war Neuer – anders als noch bei seinen letzten öffentlichen Auftritten – gänzlich ohne Gehhilfen unterwegs,richtig rund lief der Torwart dem Message nach aber noch nicht. Kein Wunder: Seine Operation nach doppeltem Unterschenkelbruch ist gerade einmal rund elf Wochen her. Neben Neuer kamen auch seine Stellvertreter auf der Kapitänsposition – Joshua Kimmich en Thomas Müller – bereits früh am Forsthaus Wörnbrunn an.

“Wenn du nicht gewonnen, ist keine Ruhe”

Die anderen Stars trudelt eerste een halbe Stunde später – zum offiziellen Begin tegen 18:30 Uhr – ein. Vorletzter war der zaletzt wegensignaler Unpünktlichkeit schholtene Leroy Sané, nur von Kingsley Coman topping wurde. Was genau auf dem secrets Teamabend besprochen besprochen, is nicht bekannt. Nagelsmann wist zeker dat hij over de Spieltags-Pressekonferenz am Mittag beschikte, was dat Ziel für das Spiel am Wochenende ist. “Die Formel bei Bayern is zo einfach wie complex: Wenn du gewinnst, ist Ruhe. If du nicht gewinnst, ist keine Ruhe. Ook sollten wir gewonnst gegen Union Berlin”, zei de Chefcoach.

Dat Bayern na hun titels in de competitie zal spelen, moet Nagelsmann derweil mit onem Vergleich: “Wenn man im Freizeitpark eine Achterbahn das eerste Mal fährt, ist das sehr spektakulär. Beim neuten Malmacht es auch noch Spaß, aber es ist nicht mehr so ​​spectakulär wie beim ersten Mal.” En maar hatten es die Münchner Profis in der Vergangenheit am Ende immer wieder schafft.