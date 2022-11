Zwei WM-Stars ziehen sich am letzten Spieltag grausame Verletzungen zu, als Marokkos Amine Harit für Marseille eine „ekelhafte“ Knieverletzung erleidet, während Polens und Spezia-Torhüter Bartlomiej Dragowski das Feld unter Tränen mit einer Knöchelluxation verlässt

Zwei potenzielle WM-Stars werden das Turnier verpassen, nachdem sie sich in ihrem letzten Vereinsspiel vor Katar grausame Verletzungen zugezogen haben.

Sowohl der Marokkaner Amine Harit als auch der Pole Bartlomiej Dragowski könnten sogar den Rest ihrer Vereinssaison verpassen, nachdem sie sich eine Woche vor Beginn des Turniers schreckliche Schäden zugezogen haben.

AFP Harit war eindeutig verzweifelt

Getty Dragowski war in ernsthaften Schwierigkeiten

Offensiver Mittelfeldspieler Harit, einer der talentiertesten Spieler Marokkos, ging nach einer Stunde des 3:2-Siegs seiner Mannschaft aus Marseille in der Ligue 1 gegen Monaco zu Boden und schien ernsthafte Probleme zu haben.

Wiederholungen und Fotos von einer Kollision mit Axel Disasi zeigten, dass seine Kniescheibe deutlich verschoben war, was einen Teamkollegen „angewidert“ zurückließ.

Marseille-Kapitän Valentin Rongier sagte: „Wir sind natürlich sehr betroffen und hoffen, dass es nicht zu ernst wird.

„Wir haben gesehen, ohne zu viel zu sehen, und danach haben wir versucht, ihn zu beschützen. Er sah traurig und besorgt aus. Jetzt warten wir. Ich bin angewidert, danach war es schwer, wieder ins Spiel zu kommen.“

Manager Igor Tudor fügte hinzu: „Soweit wir wissen, ist es eine sehr schwere Verletzung. Er hat sich kurz vor der WM verletzt, wir haben die ganze Woche darüber gesprochen, ich bin sehr traurig.“

Inzwischen wurde von OM bestätigt, dass der Spieler einen Kreuzbandriss erlitten hat und aus dem Turnier ausscheiden wird.

Liga 1 Harits Kniescheibe war fehl am Platz

Liga 1 Und Dimitri Payet sah sehr besorgt aus

Im Vorfeld des Spiels sprach Harit über mögliche Verletzungen vor dem Turnier und sagte, es sei „Schicksal“, ein ernstes Problem aufzugreifen.

„Von dem Moment an, in dem Sie anfangen zu rechnen, darauf achten, sich nicht zu verletzen, passieren die Verletzungen“, sagte er.

„Man muss so spielen, als wäre es ein normales Spiel, und nur wenn man alles gibt, vermeidet man Verletzungen. Man muss mit 100 Prozent in die Zweikämpfe gehen und darf nicht an die WM denken.

„Die WM, wenn wir spielen, umso besser, wenn wir uns im letzten Spiel verletzen, ist das Schicksal, so war es geplant. Aber es wird keine Zurückhaltung geben.“

Serie A Dragowskis Fuß war fehl am Platz

Getty Teamkollege M’Bala Nzola tauchte später in seinem Trikot zur Unterstützung auf

Ähnlich erschreckende Szenen gab es für den Polen Dragowski, dessen Spezia-Teamkollegen geschockt auf der Bank zurückblieben, als sie sahen, dass sein Fuß in die falsche Richtung zeigte.

Beim 2:1-Sieg von Spezia in der Serie A gegen Hellas Verona verließ der Torhüter vor der Halbzeit unter Tränen das Feld.

Der Schussstopper kämpfte gegen den ehemaligen Arsenal-Mann Wojciech Szczesny um den ersten Platz im polnischen Tor, wird aber nun auf unbestimmte Zeit ausfallen, nachdem sein Verein bekannt gegeben hat, dass er einen Bruch vermieden, aber seinen Knöchel ausgerenkt hat, der stabilisiert werden muss.

Inzwischen hat Polen einen Ersatz berufen.

Polen beginnt seine WM-Saison am 22. November gegen Mexiko, während Marokko einen Tag später sein Turnier gegen Kroatien beginnt.