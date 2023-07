Vor fast 200 Jahren kaufte eine britische Familie bei einer Christie’s-Auktion zwei Ölporträts des niederländischen Meisters Rembrandt aus dem 17. Jahrhundert. Seitdem blieben die Gemälde der Öffentlichkeit verborgen und gerieten in der Gelehrtenwelt völlig in Vergessenheit.

Die Porträts gehörten zu den Höhepunkten der Auktion Alte Meister bei Christie’s am 6. Juli, die Teil der Classic Week des Auktionshauses war. Sie wurden für 9,5 Millionen britische Pfund (11,1 Millionen Euro, 12 Millionen US-Dollar) verkauft und übertrafen damit Christies Schätzungen von 5 bis 8 Millionen Pfund.

Ein genauerer Blick auf das Goldene Zeitalter der Niederlande Um dieses Video anzusehen, aktivieren Sie bitte JavaScript und erwägen Sie ein Upgrade auf einen Webbrowser, der HTML5-Videos unterstützt

Intime, kleinformatige Porträts von Nachbarn der Familie

Die 20 Zentimeter hohen ovalen Gemälde sind Rembrandts kleinste bekannte Porträts. Die seltenen und intimen Darstellungen zeigen einen älteren Klempner namens Jan Willemsz van der Pluym und seine Frau Jaapgen Carels.

Im Entstehungsjahr der Werke im Jahr 1635 lebte Rembrandt bereits seit einigen Jahren in Amsterdam und der erfolgreiche Künstler war für seine großen Porträts bekannt, die von wohlhabenden Familien in Auftrag gegeben wurden.

Die van der Pluyms waren eine wohlhabende Familie, die in Leiden, der Heimatstadt des Malers, einen Garten neben dem von Rembrandts Mutter besaß.

Zwischen dem dargestellten Paar und dem Maler bestanden auch familiäre Bindungen: Eines der sieben Kinder der Familie van der Pluym war mit Rembrandts Cousin ersten Grades verheiratet. Der aus dieser Verbindung hervorgegangene Künstler Karel van der Pluym soll zwischen 1645 und 1648 auch bei Rembrandt studiert haben.

Die Porträts blieben bis 1760 im Besitz der Familie van der Pluym und wurden dann auf einer Auktion in Amsterdam verkauft. Anschließend durchliefen sie verschiedene prestigeträchtige Sammlungen europäischer Grafen und Barone, bevor sie 1824 bei Christie’s versteigert wurden.

Die Werke wurden in ihrer damaligen Auflistung wie folgt beschrieben: „Rembrandt – sehr temperamentvoll und fein koloriert.“

Wie wurden die Gemälde wiederentdeckt?

Henry Pettifer, Christies internationaler stellvertretender Vorsitzender für Gemälde alter Meister, fand die Gemälde bei einer Schätzung der Kunstsammlung der britischen Familie.

„Der Familie gefielen die Bilder, sie war sich aber nie sicher, ob sie von Rembrandt stammten, und sie hat sich nie wirklich damit befasst“, erzählte Pettifer Die Washington Post. „Sie saßen ruhig in dieser Sammlung, praktisch verborgen vor jeglicher Aufmerksamkeit.“

„Ich war wirklich verblüfft, als ich feststellte, dass die Bilder nie wirklich recherchiert wurden und im Laufe von 200 Jahren in keiner Literatur über Rembrandt thematisiert wurden“, sagte Pettifer gegenüber der Presseagentur AFP.

Nachdem die Porträts entdeckt worden waren, begann die Authentifizierung mithilfe forensischer Arbeiten und der Hilfe von Kunstexperten, darunter dem renommierten Amsterdamer Rijksmuseum, das 22 Werke von Rembrandt beherbergt – die größte Sammlung seiner Gemälde weltweit.

Experten recherchierten die Eigentumsverhältnisse der Gemälde und überprüften Rembrandts Unterschriften. Nach fast zweijähriger Analyse kamen sie zu dem Schluss, dass es sich bei den Porträts tatsächlich um Rembrandt-Werke handelte.

Die neu entdeckten Rembrandts wurden von Pettifer als „eine der aufregendsten Entdeckungen, die wir in den letzten Jahren auf dem Gebiet der alten Meister gemacht haben“ beschrieben.

Rembrandt malte auch mehrere Selbstporträts, wie dieses aus der Zeit um 1633–1636 Bild: picture Alliance / Photoshot

Christie’s und Rembrandt

Es ist nicht das erste Mal, dass Christie’s mit der Versteigerung von Rembrandts wiederentdeckten Werken für Schlagzeilen sorgt.

Im Jahr 2009 verkaufte das Auktionshaus „Porträt eines Mannes, halblang, mit in die Seite gestemmten Armen“. Das 1658 gemalte Werk war fast 40 Jahre lang nicht in der Öffentlichkeit zu sehen und wurde für 20,2 Millionen Pfund verkauft, was zu dieser Zeit ein Rekordauktionspreis für den Künstler des 17. Jahrhunderts war.

„Porträt eines Mannes, halblang, mit in die Seite gestemmten Armen“ wurde 2009 für einen Rekordpreis verkauft Bild: Andy Rain/epa/dpa/picture Alliance

Im Jahr 2016 verhandelte Christie’s einen einzigartigen Deal über den Verkauf von zwei Rembrandt-Porträts aus der Rothschild-Sammlung an das Louvre-Museum in Paris und das Rijksmuseum in Amsterdam. Bei den begehrten Porträts handelte es sich um unbekannte Werke des niederländischen Meisters, die seit 1956 nicht mehr zu sehen waren.

Herausgegeben von: Elizabeth Grenier