Zwei Tote vor Mallorca geborgen

Nach dem Verschwinden zweier deutscher Seeleute vor anderthalb Wochen im Mittelmeer wurden an der Ostküste Mallorcas zwei Leichen gefunden. Ob es sich um den seit dem 27. August vermissten 53-jährigen Vater und seinen 19-jährigen Sohn handelte, war laut Polizei zunächst unklar. Da die beiden Toten optisch nicht mehr identifizierbar sind, wurde eine DNA-Analyse angeordnet in beiden Fällen hieß es. Das Ergebnis solle in zwei bis drei Wochen vorliegen, sagte ein Sprecher auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag.