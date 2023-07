Am frühen Freitagmorgen ist auf einer Offshore-Pemex-Plattform ein Feuer ausgebrochen, bei dem zwei Menschen ums Leben kamen.

Zwei Arbeiter starben und ein weiterer wurde vermisst, nachdem am frühen Freitagmorgen auf einer Offshore-Plattform direkt am südlichen Rand des Golfs von Mexiko ein verheerendes Feuer ausbrach.

Der mexikanische staatliche Ölkonzern Pemex teilte auf Twitter mit, dass er alle anderen Arbeiter zur Rechenschaft gezogen habe und dass die Ölproduktion durch das Feuer stark beeinträchtigt worden sei.

In den sozialen Medien verbreitete Videos zeigten, dass die riesige Plattform und ihr Gewirr aus Rohrleitungen in Flammen standen, als in der Nähe befindliche Boote versuchten, das Feuer mit Schläuchen zu löschen.

Zwei Arbeiter starben und ein weiterer blieb vermisst, nachdem am frühen Freitagmorgen auf einer Offshore-Plattform des staatlichen mexikanischen Ölkonzerns Pemex am südlichen Rand des Golfs von Mexiko ein verheerendes Feuer ausbrach.

In Beiträgen auf Twitter sagte Pemex, dass es alle anderen Arbeiter berücksichtigt habe und dass die Ölproduktion durch das Feuer stark beeinträchtigt worden sei.

In den sozialen Medien verbreitete Videos zeigten, dass die riesige Plattform und ihr Gewirr aus Rohrleitungen in Flammen standen, als in der Nähe befindliche Boote versuchten, das Feuer mit Schläuchen zu löschen.

Die Plattform wird im Cantarell-Feld des Unternehmens betrieben, das einst zu den produktivsten der Welt zählte.

Früher am Tag sagte Pemex, sechs Menschen seien bei dem Feuer verletzt worden, das angeblich an der Nohoch-A-Plattform begann und sich dann auf eine Kompressionsplattform ausbreitete.

Ob sich unter den sechs Verletzten auch die Opfer befanden, war am Freitagabend zunächst nicht klar.

Später am Freitag teilte das Unternehmen mit, dass die Ölförderung durch das Feuer „erheblich beeinträchtigt“ worden sei. Pemex machte keine weiteren Angaben zu den Auswirkungen auf die Produktion.

„Unsere Techniker untersuchen, wie die Pipelines, Verbindungen und andere Arbeiten zur Wiederherstellung repariert werden können“, sagte das Unternehmen in einem separaten Beitrag auf Twitter.

Vorstandsvorsitzender Octavio Romero verwies in einem vom Unternehmen veröffentlichten Video auf die Auswirkungen.

„Wir werden diese Person weiterhin mit höchster Priorität suchen und darüber nachdenken, wie wir die Aktivitäten in der Region wiederbeleben können, denn Nohoch ist sehr wichtig“, sagte er.

Aus einer Pemex-Erklärung am Freitagmorgen ging hervor, dass 321 von 328 Personen, die auf der weitläufigen Plattform arbeiteten, erfolgreich evakuiert worden waren.

Im letzten Jahrzehnt musste Cantarell einen erheblichen Rückgang seiner Rohölproduktion verzeichnen. Laut Unternehmensangaben ist es aber immer noch für rund 170.000 Barrel pro Tag verantwortlich.

Der überwiegende Teil der mexikanischen Ölproduktion stammt aus nahegelegenen Flachwasserfeldern rund um die Bucht von Campeche im südlichen Golf, wo Pemex in den letzten Jahren eine Reihe von Industrieunfällen erlitten hat.