Zwei tote Israelis bei mutmaßlichem Anschlag im Westjordanland

Stand: 19.08.2023 16:28 Uhr

Die Sicherheitslage in Israel und im Westjordanland bleibt angespannt: Nach Angaben des Militärs wurden bei einem mutmaßlichen Schusswaffenangriff nahe der Stadt Huwara zwei Israelis getötet.

Nach Angaben des Militärs wurden bei einem mutmaßlichen Angriff nahe der palästinensischen Stadt Huwara im Westjordanland zwei Israelis getötet. Die israelische Armee sagte, sie suche derzeit nach Verdächtigen.

Sanitäter hatten deshalb versucht, die beiden Männer nach den Schussverletzungen wiederzubeleben. Nach Angaben des israelischen Rettungsdienstes Magen David Adom ereignete sich der Vorfall in einer Autowaschanlage.

Medienberichten zufolge war am Mittwoch bei einem israelischen Militäreinsatz im Flüchtlingslager Balata nahe Nablus ein Palästinenser nach seiner Verletzung gestorben. Der 19-Jährige sei in den Kopf geschossen worden, berichtete die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa unter Berufung auf Ärzte. Das israelische Militär sagte, es sei bei der Suche nach einer geheimen Waffenfabrik in Balata beschossen worden und habe das Feuer erwidert.

Mehr als 200 Tote seit Jahresbeginn

Seit Jahresbeginn kam es in Huwara mehrfach zu Angriffen von Palästinensern auf Israelis. Im Februar wurden dort zwei israelische Brüder getötet. Es folgten schwere Unruhen israelischer Siedler. Sie zündeten Häuser, Geschäfte und Autos an. Zahlreiche Palästinenser wurden verletzt. Durch Huwara verläuft eine Straße, die auch von vielen Siedlern täglich genutzt wird.

Die Sicherheitslage in Israel und im Westjordanland ist seit langem angespannt. Seit Jahresbeginn wurden 24 Israelis, ein Ukrainer und ein Italiener bei Angriffen von Palästinensern getötet – mit Ausnahme des heutigen angeblichen Angriffs.

Im gleichen Zeitraum starben 179 Palästinenser bei israelischen Militäreinsätzen, Auseinandersetzungen oder nach eigenen Angriffen. Bei den meisten handelt es sich um bewaffnete Kombattanten, aber auch unschuldige Zivilisten sind bei Militäreinsätzen ums Leben gekommen.