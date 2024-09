Der Taifun „Bebinca“ hat in der ostchinesischen Provinz Jiangsu sintflutartige Regenfälle und starke Winde verursacht und sich anschließend zu einem tropischen Sturm abgeschwächt. Das berichteten staatliche Medien am Dienstag. Zwei Bewohner der Stadt Zhoushi, rund 80 Kilometer nordwestlich von Shanghai, seien am Montag von einer herabfallenden Stromleitung getroffen und getötet worden, berichtete der staatliche Sender CCTV. Weitere Todesopfer wurden zunächst nicht bekannt.

„Bebinca“ wütete am Montag in der Finanzmetropole Shanghai und den angrenzenden Provinzen. Straßen wurden überflutet, in einigen Haushalten war der Strom ausgefallen. Auf der Insel Chongming wurde Berichten zufolge ein Bewohner durch einen umstürzenden Baum verletzt.

Situation normalisiert sich

Mehr als 414.000 Menschen wurden vor dem Eintreffen des Sturms evakuiert. Schulen wurden geschlossen, die Menschen aufgefordert, in ihren Häusern zu bleiben, und Flüge, Fähren und Züge wurden abgesagt.

Die Wetterbehörden bezeichneten den Taifun als den stärksten, der Shanghai seit 1949 heimgesucht hatte. Am Dienstagabend wurde er zu einem tropischen Tiefdruckgebiet herabgestuft. Die Behörden warnten jedoch vor weiteren schweren Regenfällen in Teilen der Provinzen Anhui, Henan, Hebei, Shandong und Jiangsu bis Mittwochnachmittag.

In Shanghai hatte sich die Lage am Montagabend wieder normalisiert. Die Stromversorgung sei bis Mitternacht vollständig wiederhergestellt gewesen, teilten die Behörden mit.

RND/AP