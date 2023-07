CNN

Nach Angaben des Innenministeriums des Landes wurden am Freitag auf Moldawiens wichtigstem internationalen Flughafen zwei Menschen getötet, als ein „ausländischer Staatsbürger“, der nicht in das Land einreisen durfte, das Feuer eröffnete.

„Tragischer Tag für Moldawien nach dem Vorfall am internationalen Flughafen Chisinau, bei dem zwei Menschen ums Leben kamen“, sagte der stellvertretende Ministerpräsident und Außenminister der Republik Moldau, Nicu Popescu, am Freitag in einem Twitter-Beitrag.

„Mein aufrichtiges Beileid gilt den Hinterbliebenen. „Wir haben alle Kräfte mobilisiert, um die Sicherheit der Passagiere zu gewährleisten“, sagte Popescu und fügte hinzu: „Die Flüge werden bald wieder aufgenommen.“

Das Innenministerium teilte in einer Erklärung mit, dass ein Ausländer, dem die Einreise nach Moldawien verweigert wurde, die beiden Opfer mit einer Schusswaffe getötet habe. Der Angreifer sei verletzt und werde medizinisch versorgt, teilte das Ministerium mit.

Alle relevanten Landesbehörden seien vor Ort und „es werden Anstrengungen unternommen, um die Situation wieder zu normalisieren“, fügte das Ministerium hinzu.

Die Generalstaatsanwaltschaft leitet eine strafrechtliche Untersuchung des Vorfalls ein.

„Die Führung des Landes wurde dringend über die Situation informiert“, fügte das Ministerium hinzu.

Ein Zeuge vor Ort sagte gegenüber CNN, Passagiere am Flughafen seien aus dem Hauptgebäude evakuiert worden und hätten anschließend mehrere Schüsse gehört.

„Derzeit sind der Geschäftsbetrieb und die Flugpläne weiterhin gestört“, teilte das Ministerium mit.