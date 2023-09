Die Tennismänner machen einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt

Zwei Siege in der Relegations-Relegation

Diese Zwischenbilanz wird auch Alexander Zverev als Beobachter aus der Ferne erfreuen: Im Relegationsspiel gegen Bosnien-Herzegowina im Davis Cup gehen beide Einzel am ersten Spieltag an die deutschen Tennis-Herren. Jetzt fehlt uns noch ein Sieg aus den drei Spielen am Sonntag.

Auch ohne Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff fehlt den deutschen Tennis-Herren nur ein Sieg zum Verbleib im Davis Cup. Im Relegationsspiel in Bosnien-Herzegowina gelang der Auswahl von Teamchef Michael Kohlmann mit einer 2:0-Führung in Mostar ein optimaler erster Spieltag. Das Doppel Tim Pütz und Kevin Krawietz können am Sonntag im ersten Spiel auflaufen (10.30 Uhr/ServusTV) treffe schon die Entscheidung.

Am Samstag siegte Daniel Altmaier nach einer wackeligen Partie im ersten Satz mit 7:6 (7:5), 6:2 gegen den bosnischen Außenseiter Nerman Fatic. Im zweiten Einzel deklassierte Yannick Hanfmann dank einer starken Leistung den ehemaligen Top-30-Spieler Damir Dzumhur und gewann überraschend mit 6:2, 6:1. „Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass alles einfach war. Ich habe es wirklich gut heruntergespielt“, sagte Hanfmann bei ServusTV mit völlig nassem, verschwitztem T-Shirt und sagte mit Blick auf die Bedingungen: „Es war ziemlich heiß, ich bin.“ ziemlich abgelaufen.“

Sollte die deutsche Auswahl das Relegationsspiel gewinnen, wird sie auch in der nächsten Saison in der höchsten Spielklasse antreten und um den Davis-Cup-Titel mitspielen. Sollte das Doppel nicht zum Erfolg führen, bestünde die Chance auf den dritten Punkt in maximal zwei Einzeln.

Altmaier und Hanfmann hatten zuvor im Davis Cup keinen Erfolg gehabt

Mit Zverev verloren die deutschen Tennis-Herren im Februar in Trier überraschend das Qualifikationsspiel gegen die Schweiz mit 2:3 und verpassten damit die Qualifikation für die aktuelle Gruppenphase. In Bosnien-Herzegowina muss das Team des Deutschen Tennis Bundes verletzungsbedingt auf den Olympiasieger sowie Top-30-Spieler Struff verzichten. Deutschland stieg zuletzt 2003 ab.

Altmaier und Hanfmann waren hinsichtlich der Ranglistenposition in Bosnien-Herzegowina klar die Favoriten, verfügen aber über wenig Erfahrung im prestigeträchtigen nationalen Wettbewerb. Beide feierten nun ihre ersten Siege im Davis Cup.

„Es war eine völlig neue Erfahrung für mich. Ich denke, dass jeder Gegner in einer solchen Situation nicht einfach ist“, gab Altmaier nach seinem ersten Einzelspiel bei einem Auswärtsspiel im Davis Cup zu. Ein Davis-Cup-Spiel sei „definitiv“ nicht mit einem anderen Turnier zu vergleichen. „Du spielst um mehr.“

Hanfmann-Gegner versucht alles

Vor rund 800 Zuschauern und bei Temperaturen von 28 Grad war die Spannung im Eröffnungseinzel deutlich zu spüren. Altmaier zeigte gegen den Weltranglisten-218. Fatic nicht sein bestes Tennis. Beim Stand von 4:5 stand der Kempener wie schon im Tiebreak kurz vor dem Satzverlust, da seinem Gegner zwei Punkte fehlten. Erst am Ende des ersten Satzes verbesserte sich die Nummer 49 der Welt, und der zweite Abschnitt wurde zur erwartungsgemäß klaren Angelegenheit.

Im Gegensatz zu Altmaier war Hanfmann sofort sehr gut in seinem Spiel. Als ehemalige Nummer 23 der Welt war Dzumhur der angeblich gefährlichste Gegner. Doch Hanfmann drängte die bosnische Nummer eins in die Defensive, jagte den angeschlagenen 31-Jährigen über den Sandplatz und verunsicherte ihn schon früh mit zahlreichen Stopps. Die Nummer 54 der Welt führte schnell. von Karlsruhe nach drei Pausen mit 5:0, bevor er die ersten Spiele abgeben musste.

Weder die Kritik des Gegners noch ein ungewöhnliches Break nach dem ersten Spiel im zweiten Satz brachten Hanfmann von seinem Weg ab. Dzumhur legte eine medizinische Pause ein und ließ seine Wade behandeln, bei den Ballwechseln waren jedoch keine Verletzungen erkennbar. Dzumhur habe alles versucht, um zu gewinnen, sagte Hanfmann: „Zum Glück ist es nicht passiert.“