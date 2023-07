CNN

—



Zwei schwangere Migrantinnen, die sich letzte Woche den US-Einwanderungsbehörden stellen wollten, sagten, Mitglieder der texanischen Nationalgarde hätten ihnen Wasser verweigert, als sie darum baten.

CNN sprach am Donnerstag mit Maria aus El Salvador und Carmen aus Honduras in einem Tierheim in Eagle Pass, Texas. Aus Angst vor Vergeltung nannten die Frauen nur diese Namen.

Carmen, die angab, im sechsten Monat schwanger zu sein, sagte, sie und ihr Mann hätten am 12. Juli zum ersten Mal versucht, den Rio Grande zu überqueren, seien dabei jedoch von Ziehharmonikadraht und Mitgliedern der texanischen Nationalgarde getroffen worden.

„Sie sagten uns, es sei ein Verbrechen, in die USA einzureisen, und wir sollten nach Mexiko zurückkehren“, sagte Carmen gegenüber CNN.

Nachdem sie die Soldaten um Wasser gebeten hatte, sagte Carmen: „Sie sagten uns, dass sie uns kein Wasser geben könnten, weil es nicht in ihrer Verantwortung liege.“

„Sie fragten uns, warum wir unsere Länder verlassen hatten“, sagte sie.

Am selben Tag, gegen 14 Uhr, als die Hitze in vollem Gange war, bat Carmen erneut um Wasser.

„Sie zeigten uns Handschellen und sagten uns, sie würden uns verhaften“, sagte Carmen.

„Ich hatte das Gefühl, ich würde ersticken“, sagte sie und fügte hinzu, sie sei in den Rio Grande gestiegen, um sich von der Hitze zu erholen.

Ihren Geschichten folgten Berichte, wonach Sanitäter des texanischen Ministeriums für öffentliche Sicherheit Vorwürfe über die unmenschliche Behandlung von Migranten entlang der Grenze durch Staatspolizisten und Mitglieder der Nationalgarde erhoben hätten.

Das US-Justizministerium hat erklärt, dass es die Lage an der Grenze zwischen Texas und Mexiko im Anschluss an diese Berichte bewerte. Darin hieß es, dass Staatspolizisten angewiesen worden seien, Migranten in den Rio Grande zurückzudrängen, und dass Truppen der Nationalgarde tatsächlich eine Gruppe in Richtung Fluss zurückgedrängt hätten.

Der Gouverneur von Texas, Greg Abbott, hat seit 2021 im Rahmen der Operation Lone Star Tausende von Soldaten und Angehörigen der Nationalgarde an die Grenze entsandt, die nach Angaben seines Büros dazu dienen soll, undokumentierte Migranten vom Überqueren zwischen Einreisehäfen abzuhalten und abzuwehren. Die Nationalgarde übernimmt in der Regel eine unterstützende Funktion und benachrichtigt die US-Grenzpolizei, wenn sie auf Migranten trifft, damit die Agenten sie abholen können.

Carmen sagt, dass ihr am 12. Juli mehrmals Wasser verweigert wurde. In vielen Gegenden von Texas herrschte diesen Sommer während einer wochenlangen Hitzewelle dreistellige Temperaturen.

Ohne die Möglichkeit, sich in Autoritäten zu verwandeln, und aus Angst vor den Kartellen in Mexiko, sagt sie, verbrachten sie und ihr Mann die Nacht am Flussufer.

„Ich habe nicht wirklich geschlafen“, sagte Carmen und fügte hinzu, sie habe Schlangen auf dem Land gesehen. „Ich war ängstlich.“

CNN hat die texanische Nationalgarde um eine Stellungnahme gebeten.

Angehörige der texanischen Nationalgarde hätten keine Anweisung erhalten, Migranten das Trinkwasser zu verweigern oder sie zurück in den Fluss zu drängen, teilte das Büro für öffentliche Angelegenheiten des texanischen Militärministeriums Anfang dieser Woche mit.

In den letzten Jahren haben Migranten immer riskantere Wege gewählt, um in die USA einzureisen. Befürworter der Rechte von Einwanderern verweisen auf Maßnahmen, die es Migranten erschwert haben, in den USA Zuflucht zu suchen.

Anfang des Sommers begann Texas mit der Installation einer schwimmenden Barriere am Rio Grande, um Migranten davon abzuhalten, die Grenze entlang zu überqueren.

Der Eigentümer von Epis Canoe & Kayak Team LLC verklagte unter anderem den Bundesstaat Texas und Abbott, um die Installation zu stoppen, mit der Begründung, dass die Barriere den Betreiber des Unternehmens daran hindern würde, Touren sowie Kanu- und Kajakfahrten in der Grenzstadt Eagle Pass durchzuführen, was EPI „unmittelbaren und irreparablen Schaden“ zufügen würde.

Irgendwann während ihrer Reise begannen Polizeibeamte in Luftbooten, Carmen und ihren Mann zu umkreisen, sagte sie. Die Spur warf sie immer wieder um – etwas, das etwa eine Stunde lang anhielt, sagte Carmen.

Danach seien sie etwa zwei Stunden gelaufen, bevor sie zu einem Gebiet am Ufer des Rio Grande gelangten, wo mehrere der Luftkissenboote angedockt seien, sagte sie.

Als sie zu den Booten gingen, war ihr sehr heiß, und ein Sanitäter kam mit Wasser und Keksen auf sie zu, sagte sie.

Carmen sagte dem Sanitäter, dass sie schwanger sei und er bot an, sie in ein Krankenhaus zu bringen. Sie lehnte das Angebot ab, als sie erfuhr, dass sie ihren Mann zurücklassen musste, sagte sie.

„Er sagte, dass er seinen Job verlieren würde, wenn er uns beide mitnehmen würde“, sagte Carmen.

Carmen erzählte dem Sanitäter, dass sie von Mitgliedern der texanischen Nationalgarde misshandelt worden seien, sagte sie.

„Ich weiß nicht, warum sie dich schlecht behandelt haben, wenn du doch nur ein besseres Leben willst“, erinnerte sie sich an die Aussage des Sanitäters.

Der Sanitäter habe mit ihr und ihrem Mann Fotos gemacht, sagte sie.

„Vielen Dank“, erinnerte sie sich, als sie es ihm gesagt hatte, bevor die US-Einwanderungsbehörde eintraf, um sie zur Bearbeitung zu bringen.