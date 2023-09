Zwei unabhängige Vorfälle am Mittwochmorgen führten dazu, dass am Mittwochmorgen in zwei Schulgebäuden in Yorkville Sicherheitsvorkehrungen getroffen wurden, einschließlich einer kurzen sanften Abriegelung.

Die Polizei von Yorkville erhielt gegen 8:35 Uhr einen Anruf mit der Meldung, dass eine verdächtige Frau die Circle Center-Grundschule, 901 Mill St., verließ und dabei offenbar eine Luftpistole bei sich trug, wie der Anrufer sagte.

„Unsere Leute haben das Gebiet überschwemmt, aber wir konnten den Anruf nicht belegen“, sagte Garrett Carlyle, Polizeikommandant von Yorkville. „Es schien keine Bedrohung zu geben.“

Für die Schule sei keine Sperrung angeordnet worden, sagte Carlyle.

„Die Besorgnis war nicht so groß“, sagte Carlyle.

Es wird jedoch erwartet, dass Sicherheitsbeamte des Yorkville School District Y115 für den Rest des Tages im Circle Center und in der nahegelegenen Yorkville Intermediate School, 103 E. Schoolhouse Road, bleiben.

Die Polizei von Yorkville schickte ihren Schulbeauftragten zu den Schulen und Streifenpolizisten verstärkten ihre Besuche in der Nachbarschaft.

Um 10:15 Uhr kontaktierte das US-Marschallamt dann die Polizei von Yorkville und teilte mit, dass es im Begriff sei, eine Untersuchung im Bereich der beiden Schulen durchzuführen.

Infolgedessen wurde an beiden Schulen ein sanfter Lockdown angeordnet, was bedeutete, dass sich die Menschen im Gebäude frei bewegen konnten, aber niemand die Gebäude betreten oder verlassen durfte, sagte Carlyle.

Das Ergebnis des Besuchs der Bundesbeamten sei nicht bekannt, sagte Carlyle, aber die sanfte Sperrung sei nach etwa 15 Minuten aufgehoben worden.

„Das waren zwei völlig unabhängige Vorfälle“, sagte Carlyle.

Der Sprecher des Schulbezirks, Direktor für Marketing und Storytelling Brent Edwards, sagte, bei beiden Vorfällen seien die üblichen Sicherheitsmaßnahmen befolgt worden.

„Lehrer, Schüler oder Mitarbeiter waren zu keinem Zeitpunkt in Gefahr“, sagte Edwards.