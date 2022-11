Zwei Schauspielerinnen im Iran wegen Unterstützung der Protestbewegung festgenommen

Zwei bekannte Schauspielerinnen wurden im Iran festgenommen, weil sie regierungsfeindliche Proteste unterstützt hatten. Hengameh Ghasiani und Katajun Riahi wurden in Gewahrsam genommen, nachdem sie ihre Kopftücher in der Öffentlichkeit abgelegt hatten, berichteten iranische Staatsmedien am Sonntag.