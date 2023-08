Berlin. Eigentlich wollte Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) im März die Eckpunkte des Haushalts für 2024 vorstellen. Daraus wurde nichts, weil die Ampel-Koalition im Frühjahr keinen Ausweg aus ihren Auseinandersetzungen fand. Der Haushaltsentwurf gelangte erst kurz vor Beginn der parlamentarischen Sommerpause am 7. Juli ins Kabinett. Die Haushaltsdebatten im Bundestag beginnen erst im September.

Am Mittwoch wird das Kabinett nun über das Haushaltsfinanzierungsgesetz beraten. Darin wird Lindners Haushaltsvorschlag konkretisiert.

Bundesregierung will CO₂-Preis weiter erhöhen

Der Elterngeldanspruch „für Alleinerziehende und Personen mit gemeinsamem Elterngeldanspruch soll einheitlich auf 150.000 Euro festgesetzt werden“. Dadurch würden im kommenden Jahr 150 Millionen Euro eingespart, im Jahr 2025 400 Millionen und dann jährlich 500 Millionen.

Darüber hinaus will die Bundesregierung den CO₂-Preis für das Tanken und Heizen mit fossilen Brennstoffen stärker erhöhen als bisher geplant. Zum 1. Januar soll er auf 40 Euro je Tonne steigen – aktuell sind es 30 Euro. Die Erlöse fließen in den Klima- und Transformationsfonds, das zentrale Instrument für Investitionen in die Energiewende.

Die Zuschüsse des Bundes zur Rentenversicherung sollen gekürzt werden

Gleichzeitig sollen die Zuschüsse des Bundes zur Rentenversicherung zwischen 2024 und 2027 um 600 Millionen Euro gekürzt werden. Dies könnte sich langfristig auf den Rentenbeitrag auswirken. Bis 2026 soll die Rate stabil bleiben. Danach könnte sie jedoch schneller wachsen als erwartet, warnte die Deutsche Rentenversicherung.

Überraschenderweise wird das Zwei-Prozent-Ziel für die Bundeswehr nun endlich im Haushaltsfinanzierungsgesetz konkretisiert. Sie soll „ab 2024 jährlich“ gelten und nicht mehr nur „im Durchschnitt über mehrere Jahre“. Der Bund müsste dann jedes Jahr mindestens 2 Prozent der Wirtschaftsleistung in die Verteidigung investieren.

Ampel-Koalition folgt dem Beschluss des Nato-Gipfels in Vilnius

Die Ampel-Koalition folgt damit einem Beschluss des Nato-Gipfels Mitte Juli in Vilnius, der es auf der Website des Verteidigungsministeriums heißt, dass „um das Bündnis zu stärken und der Ukraine weiterhin angemessene Unterstützung gegen den russischen Angriff zu gewähren“, „die Mitgliedsstaaten“ müssen mehr tun, um in ihre Verteidigung zu investieren. Deshalb haben sich die Alliierten in Vilnius verpflichtet, mindestens 2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts in ihre gemeinsame Verteidigung zu investieren – aus dem Zwei-Prozent-Ziel wurde das Zwei-Prozent-Minimum.“

Das im vergangenen Jahr vom Bundestag verabschiedete Gesetz zum über 100 Milliarden Euro schweren Sondervermögen der Bundeswehr sieht vor, dass mit Hilfe des Sondervermögens „mehrjährig“ zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigungsausgaben bereitgestellt werden sollen im Durchschnitt höchstens fünf Jahre“. Auch dieses Gesetz sollte geändert werden. Allerdings ist die Umsetzung des Projekts noch nicht in Stein gemeißelt.

Ich sehe keine Notwendigkeit, das Zwei-Prozent-Ziel rechtlich anzupassen, weil wir gute Regelungen haben. Wiebke Esdar (SPD), Vorsitzende des Bundestagsausschusses, der die Verwendung des Sondervermögens überwacht

Die Vorsitzende des Bundestagsausschusses, der die Verwendung des Sondervermögens überwacht, die SPD-Abgeordnete Wiebke Esdar, glaubt nicht an den Plan. „Ich sehe keine Notwendigkeit, das Zwei-Prozent-Ziel rechtlich anzupassen, weil wir gute Regelungen haben“, sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). „Und das ist der Zeitraum von fünf Jahren, der in Betracht gezogen wird.“ Esdar wies übrigens darauf hin, dass die Verwendung der 100 Milliarden Euro im Zuge von Rüstungsaufträgen längst begonnen habe. „Ein Drittel des Vermögens ist gebunden“, sagte sie. „Bis Ende des Jahres sollen es zwei Drittel sein. Ansonsten wird das Budget jährlich festgelegt. Das gilt auch für den Verteidigungshaushalt.“ Den jährlichen Verteidigungsetat auf mindestens 2 Prozent der Wirtschaftsleistung festzulegen, sei „nicht sinnvoll“.

Die NATO schätzt die deutschen Verteidigungsausgaben auf 1,57 Prozent des Bruttoinlandsprodukts

Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Johann Wadephul, sagte dem RND: „Wenn die Bundesregierung jetzt ernsthaft plant, ihre Bündnisverpflichtungen verbindlicher einzuhalten, werden wir das unterstützen.“ Allerdings hinken die konkreten Haushaltszahlen für das kommende Jahr und die weitere Planung hinterher.“ Er fügte hinzu: „Letztendlich liegt die Wahrheit nicht in einem ambitionierten Gesetzestext, sondern in den Haushaltszahlen.“ Die Ampel muss noch verbessert werden. Das Bündnis, insbesondere unsere östlichen Nachbarn und die USA, warten verzweifelt darauf.“

Tatsächlich schätzt die NATO die deutschen Verteidigungsausgaben in diesem Jahr auf 1,57 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Nach Berechnungen des Ifo-Instituts in München wird der Bund im laufenden Jahr 64 Milliarden Euro für die Verteidigung ausgeben. Um das Zwei-Prozent-Ziel zu erreichen, wären weitere 17 Milliarden Euro nötig. Dieses Ziel ist nicht nur politisch, sondern auch mathematisch umstritten. Denn wenn sich die Wirtschaft schlecht entwickelt, wie derzeit in Deutschland, steigt der Anteil der Rüstungsausgaben relativ automatisch, auch wenn sich absolut nichts ändert.

In jedem Fall werden der Haushaltsplan und die dazugehörigen Gesetze erst dann besiegelt, wenn der Bundestag sie verabschiedet hat. Dies wird Monate dauern und könnte mit Korrekturen einhergehen.