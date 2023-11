Zwei Polizisten und ein Kind durch Pyrotechnik verletzt

Nach Angaben der Polizei vom Sonntag erlitt ein fünfjähriges Mädchen Verbrennungen am Hals und die beiden Polizisten erlitten Explosionsverletzungen. Alle drei wurden in Krankenhäuser gebracht. Ein junger Verdächtiger floh.

Zwei Polizisten und ein Kind wurden am Samstag in Berlin-Neukölln durch Pyrotechnik verletzt. Nach Angaben der Polizei zündete ein Unbekannter an der Kreuzung Sonnenallee/Reuterstraße neben einem dort gerade im Einsatz befindlichen Funkwagen eine sogenannte Kugelbombe.

Die wegen der Demonstration in Berlin am Samstag bereits verstärkt mobilisierte Polizei rückte umgehend mit mehreren Dutzend Beamten in voller Ausrüstung an.

Der Staatsschutz ermittelt nun, gegen wen sich der Angriff richtete. Nach aktuellen Erkenntnissen stand der Vorfall nicht im Zusammenhang mit einer pro-palästinensischen Demonstration in Berlin-Mitte.

Sogenannte Kugelbomben sind im Handel nicht frei erhältlich; Sie bedürfen einer besonderen Genehmigung, ohne die der Besitz illegal ist.