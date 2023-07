CNN

Zwei Piloten der Delta Air Lines sagten, sie hätten in weniger als 48 Stunden 48 US-Bundesstaaten besucht und damit möglicherweise einen Weltrekord gebrochen, berichtete die in Atlanta ansässige Fluggesellschaft.

Die Kapitäne Barry Behnfeldt und Aaron Wilson erreichten ihr Ziel, in allen 48 angrenzenden Staaten Halt zu machen, in kürzerer Zeit als erwartet – laut einer Pressemitteilung in 44 Stunden und sieben Minuten.

Abgesehen von dem Weltrekordversuch der beiden US-Militärveteranen, der noch nicht von Guinness World Records bestätigt wurde, wollten die Männer zukünftige Piloten inspirieren und Gelder für das Lufttransportkommando des Veteranen sammeln.

Die Organisation bietet kampfverletzten Veteranen kostenlose, private Flugreisen an. Behnfeldt und Wilson haben über 30.000 US-Dollar für die VAC gesammelt.

Sie wollten dieses Jahr auch das 120-jährige Jubiläum des Motorflugs würdigen.

Laut ihrer Website planten die Piloten zunächst eine Flugzeit von 43 Stunden und 31 Minuten und ließen dabei Spielraum für Rückschläge.

Die Mission begann mit einem Gespräch zwischen Behnfeldt, der seit 24 Jahren bei Delta arbeitet, und einem anderen Piloten einer Fluggesellschaft.

„Eines Tages unterhielten wir uns auf einem unserer Beine und er erzählte von diesem Piloten, mit dem er geflogen war und der versucht hatte, diesen Guinness-Weltrekord bei der Landung in 48 Staaten aufzustellen“, sagte Behnfeldt gegenüber CNN. „Es hat Interesse geweckt.“

Von dort aus, sagte Behnfeldt, habe er sich an Wilson gewandt, der wie Behnfeldt auch Delta-Flugzeuge steuert und auch die Bowling Green State University School of Aviation besuchte.

„Er hatte die gesamte Logistik erledigt und alles herausgefunden“, sagte Wilson in einer Pressemitteilung ihrer Alma Mater.

„Mit einem kleinen Flugzeug quer durch das Land zu fliegen ist etwas, was ich schon immer machen wollte, deshalb war ich sofort von der Idee überzeugt“, sagte Wilson in der Pressemitteilung. „Ich hatte keine Hemmungen, Ja zu sagen.“

Behnfeldt, der 30 Jahre lang in der US-Marine diente, sagte, sein Marinefreund und Pilotenkollege Thomas Twiddy habe das Paar ebenfalls als Bordtechniker auf der Reise begleitet.

Das Trio machte sich am 4. Juni in der Nacht von Berrien Springs, Michigan, auf den Weg zu einer Reise von 5.008 Meilen, die keine Hotelübernachtungen beinhaltete – nur Ruhephasen an Bord des Kleinflugzeugs, da jeder Pilot abwechselnd die einzelnen Bundesstaaten anflog.

Ihre Reise endete am 6. Juni mit der Landung am Nachmittag in Portland, Maine.

Mit Behnfeldts einmotorigem Flugzeug Piper Saratoga flogen sie quer durch die USA mit der Absicht, an jedem Flughafen zwischen 10 Minuten und knapp einer halben Stunde zu verbringen, sagte Behnfeldt gegenüber CNN.

Das einzige Mal, dass das Flugzeug während der kurzen Stopps abgeschaltet wurde, war während des Betankungsvorgangs, sagte Behnfeldt.

„Und wie sich herausstellte, betrug die durchschnittliche Zeit am Boden bei den 41 Stopps, die wir machten, ohne Treibstoff zu tanken und nicht abzuschalten, 8 Minuten“, sagte Behnfeldt, der sich auf etwa 18 Minuten einließ Grund für Tankstopps in seiner ursprünglichen Planung.

Einer ihrer Stopps war gegen 23:30 Uhr in Coffeyville, Kansas, erinnerte sich Behnfeldt.

„An der Rampe standen fast 50 Leute (jeden Alters) und begrüßten uns, und wir durften dort keinen Treibstoff mitnehmen“, sagte er.

Die Piloten entschieden sich für einen kurzen Stopp, um an der Haltestelle, an der so viele Menschen zur Unterstützung gekommen waren, aufzutanken und T-Shirts zu verteilen.

„Ein sechsjähriges Mädchen kam auf mich zu und fragte: ‚Würdest du mein T-Shirt signieren?‘“, sagte Behnfeldt. „Wir haben etwas länger gebraucht, um diesen Stopp zu überwinden, aber es hat sich zu 100 % gelohnt.“

Behnfeldt und Wilson müssen mehrere Wochen warten, bis sie die Bestätigung erhalten, ob ihre beeindruckende Flugstrecke als Weltrekord qualifiziert ist, sagte ein Guinness-Weltrekord-Sprecher in einer E-Mail gegenüber CNN.