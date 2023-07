Berlin. Künftig soll beim Fleischkauf im Supermarkt auch ein Staatslogo auf die Form der Tierhaltung hinweisen. Der Bundesrat hat am Freitag ein vom Bundestag verabschiedetes Gesetz verabschiedet, das eine Kennzeichnungspflicht für heimische Produkte ab 2024 vorsieht. Nach Plänen von Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) soll das Logo zunächst beim Schweinefleisch im Handel beginnen.

Geplant ist ein System mit fünf Haltungskategorien in der Mast vom gesetzlichen Mindeststandard bis zur Bio-Mastung. Die Ampel-Koalition hat bereits eine Ausweitung auf die Bereiche Wurst und Gastronomie sowie Sauen und Ferkel angekündigt. Die großen Supermarktketten verfügen schon seit langem über eigene Tierhaltungskennzeichnungen.

In der Länderkammer fand eine Ausschussempfehlung, das Gesetz an den Gemeinsamen Vermittlungsausschuss mit dem Bundestag zu überweisen, keine Mehrheit. Dies hätte den Prozess verlangsamt.

Die Bio-Medaillen: Den Bio-Anteil in Großküchen soll der Gast bald an einem runden Logo erkennen können. Die Stufen sind Gold mit 90 bis 100 Prozent Bio, Silber mit 50 bis 89 Prozent und Bronze mit 20 bis 49 Prozent – ​​jeweils bezogen auf den Geldwert des gesamten Wareneinkaufs. Dies würde es den Anbietern ermöglichen, „ihr Engagement für eine nachhaltige Gastronomie freiwillig, einfach und nachweisbar zu kennzeichnen und damit für sich zu werben“, sagte Özdemir. Dies richtet sich an Kantinen und Kantinen von Unternehmen, Schulen, Kindertagesstätten oder Behörden. Allerdings erfasst die Regelung die gesamte Außer-Haus-Verpflegung – laut Ministerium auch den Imbiss an der Ecke und Gaststätten.

RND/dpa