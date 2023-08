CNN

—



Die beiden jungen schwarzen Demokraten im Repräsentantenhaus des US-Bundesstaates Tennessee, deren Ausschluss im April eine landesweite Kontroverse auslöste, werden am Donnerstag wiedergewählt, prognostiziert CNN.

Der Staatsabgeordnete Justin Jones, der bei den Parlamentswahlen 2022 erstmals den überwiegend demokratischen Sitz im Distrikt 52 im Bezirk Nashville ohne republikanische Opposition gewann, wird seine weitgehend unbekannte GOP-Gegnerin Laura Nelson besiegen.

Der Staatsabgeordnete Justin Pearson, der in einer Sonderwahl Anfang des Jahres zum ersten Mal den tiefblauen demokratischen Distrikt 86 im Memphis-Gebiet gewann, sah sich keiner republikanischen Opposition für seinen Sitz gegenüber, wird aber den wenig bekannten unabhängigen Jeff Johnston besiegen.

Sowohl Jones als auch Pearson wurden von örtlichen Beamten innerhalb einer Woche nach ihrer Ausweisung vorübergehend wieder eingestellt. Doch die beiden mussten die Sonderwahlen am Donnerstag gewinnen, um ihre Sitze für den Rest ihrer zweijährigen Amtszeit zu behalten.

Die GOP-Supermehrheit hatte Verstöße gegen die guten Sitten angeführt, nachdem die Abgeordneten als Reaktion auf eine Schießerei in einer Schule in Nashville, bei der drei Kinder und drei Erwachsene ums Leben kamen, einen Protest gegen Waffenkontrolle im Staatshaus angeführt hatten. Ihr Protest an der Seite der demokratischen Abgeordneten Gloria Johnson führte dazu, dass sie als „Tennessee Three“ bezeichnet wurden. Johnson, eine weiße Frau, stand ebenfalls vor einer Ausschlussabstimmung, wurde aber nicht entlassen.

Ihr Ausschluss im April wurde zu einem Brennpunkt in den Debatten über Waffengewalt, Rasse und die Frage, welche Formen des Protests akzeptabel sind.

Jones und Pearson trafen sich Wochen nach ihrem Sturz mit Präsident Joe Biden.

„Was der republikanische Gesetzgeber getan hat, war schockierend. Es war undemokratisch“, sagte Biden im April.

In Tennessee fanden am Donnerstag drei staatliche Parlamentssonderwahlen statt. Der Staatsabgeordnete Timothy Hill, ein Republikaner, der den östlichen Distrikt 3 vertritt, wird die Sonderwahl für den Rest einer zweijährigen Amtszeit gewinnen, prognostiziert CNN, wodurch die Rückkehr des ehemaligen Landesgesetzgebers auf einen Sitz, den er zuvor acht Jahre lang innehatte, dauerhaft wird.

Er wird die demokratische Herausforderin Lori Love im zutiefst konservativen Bezirk besiegen.

Hill wurde von örtlichen Beamten ernannt, nachdem der republikanische Abgeordnete Scotty Campbell im April unter dem Vorwurf zurückgetreten war, er habe einen Praktikanten sexuell belästigt. Hill vertrat eine frühere Version des Bezirks, gewann erstmals 2012 und blieb im Amt, bis er 2020 für den Kongress kandidierte – ein Rennen, bei dem er bei den GOP-Vorwahlen Zweiter wurde.

Keiner der Wettbewerbe ändert die parteipolitische Kontrolle über das Repräsentantenhaus von Tennessee, wo die Republikaner über eine Supermehrheit von 75 Sitzen zu 24 Sitzen verfügen.

Dieser Artikel und die Überschrift wurden mit den Prognosen von CNN aktualisiert.