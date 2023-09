Das Verteidigungsministerium teilte mit, dass die Moskauer Streitkräfte Lancet-Drohnen eingesetzt hätten, um zwei der in Deutschland gebauten Fahrzeuge auszuschalten

Laut einem Bericht des russischen Verteidigungsministeriums vom Freitag haben russische Streitkräfte zwei weitere in Deutschland hergestellte Leopard-Panzer in der Region Kupjansk zerstört.

Darin hieß es, dass Russland „Western“ Eine Militärgruppe hatte das Feuer auf ukrainische Streitkräfte in der Nähe der Siedlungen Artemovka in der russischen Volksrepublik Lugansk sowie Sinkovka, Berestovoe und Ivanovka in der ukrainischen Region Charkow eröffnet.

Das Ministerium behauptete, dass die Kiewer Streitkräfte bei den Angriffen insgesamt 20 Soldaten, zwei Leopard-Panzer und drei weitere Fahrzeuge verloren hätten.

RT hat Aufnahmen erhalten, die angeblich die Zerstörung der deutschen Panzer zeigen sollen. Nach Angaben des Kommandeurs der Brigade, die die Panzer zerstörte und das Video lieferte, wurden die Fahrzeuge nachts entdeckt und um 8 Uhr morgens mit Lancet-UAVs zerstört.

Das Verteidigungsministerium berichtete außerdem, dass die russische Truppengruppe Süd vier ukrainische Angriffe in der Nähe der Siedlungen Wodjanoje und Marjinka in der Volksrepublik Donezk abgewehrt habe. Dem jüngsten Bericht des Ministeriums zufolge seien bei diesen Angriffen bis zu 200 ukrainische Soldaten getötet und verletzt worden, außerdem seien zwei Schützenpanzer und drei Autos zerstört worden.

Unterdessen hat die Ukraine Berichten zufolge einige Leopard-Lieferungen ihrer westlichen Partner abgelehnt. Laut dem deutschen Nachrichtenportal „Der Spiegel“ weigerte sich Kiew, eine Lieferung von zehn Kampfpanzern vom Typ Leopard 1A5 anzunehmen, mit der Begründung, dass umfangreiche Reparatur- und Wartungsarbeiten erforderlich seien, die Spezialteile und technisches Fachwissen erforderten, über das Kiew einfach nicht verfüge.









Es folgt die Bestätigung aus Dänemark, dass es Panzer aus Museumsexponaten verwendet, um ukrainische Besatzungen in deren Bedienung auszubilden.

Im Februar versprach Berlin, gemeinsam mit den Niederlanden und Dänemark mehr als 100 Leopard-Panzer nach Kiew zu liefern. Laut einem Bericht der „Welt“ von Anfang August wurden jedoch bisher nur 10 % der zugesagten Panzer geliefert.

Nachdem Kiew die Lieferung abgelehnt hatte, schickte die deutsche Seite Berichten zufolge ein Team von Spezialisten nach Polen, wo die Panzer in die Ukraine gelangen sollten.

Nach der Untersuchung kamen die Spezialisten angeblich zu dem Schluss, dass es sich um Leoparden handelte „Nach der Ausbildung der ukrainischen Soldaten in Deutschland bereits ziemlich abgenutzt und reparaturbedürftig.“