Zwei Hilfsorganisationen docken Rettungsschiffe mit 500 Migranten in Italien an

Zwei europäische Hilfsorganisationen legten am Sonntag ihre Rettungsschiffe in italienischen Häfen an und rund 500 potenzielle Flüchtlinge gingen von Bord, obwohl die Regierung darauf bestand, dass sie ihre harte Linie gegen Migrantenschmuggeloperationen aus Nordafrika nicht aufgab.

Die von der französischen Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen gecharterte Geo Barents lief in Salerno in der Nähe von Neapel ein, und 248 Menschen, die in den letzten Tagen im Mittelmeer gerettet wurden, gingen von Bord.

„Sie sind glücklich und erleichtert, zufrieden, und wir auch“, sagte Missionsleiter Juan Matias Gil vom Hafen von Salerno.

Weiter nördlich entlang der Adria kam die Humanity 1, betrieben von der deutschen Hilfsorganisation SOS Humanity, mit 261 Menschen an Bord im Hafen von Bari an und alle gingen am Sonntagnachmittag von Bord.

SOS Humanity sagte in einer Erklärung, dass sie eine raue Reise mit Drei-Meter-Wellen durchgemacht hätten und dass die Bitte der Gruppe um einen näheren Hafen unbeachtet geblieben sei.

Die Ausschiffungen folgten auf die Ankunft der Louise Michel am Freitag in Lampedusa, Sizilien. 33 Personen verließen das Schiff, das vom Straßenkünstler Banksy finanziert und dekoriert wurde.

Regierung kritisiert Hilfsorganisationen

Die neue Regierung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, deren Verbündete sich mit einer harten Anti-Immigranten-Haltung eingesetzt haben, hat versucht, eine harte Linie gegen Hilfsgruppen zu verfolgen, die Migranten im Mittelmeer retten.

Innenminister Matteo Piantedosi versuchte zunächst, eine Politik durchzusetzen, die es nur „gefährdeten“ Migranten erlaubt, in italienischen Häfen an Land zu gehen, und darauf besteht, dass die Flaggenstaaten der Rettungsschiffe den Rest aufnehmen. Diese Politik führte letzten Monat zu einer diplomatischen Auseinandersetzung mit Frankreich, was dazu führte Paris setzt seine Teilnahme an einem Umverteilungssystem für Flüchtlinge aus.

Eine Woche vor dem Anlegen in Italien nähert sich ein Rettungsteam von Ärzte ohne Grenzen einem Schlauchboot mit 74 Migranten an Bord, um sie am 4. Dezember auf ihr Rettungsschiff Geo Barents im Mittelmeer zu bringen. (Candida Lobes/MSF/The Associated Press)

In einer Notiz an diesem Wochenende bestanden Beamte des italienischen Innenministeriums darauf, dass die Regierung nicht nachgibt, sondern ihre Pflicht erfüllt, angesichts der sich verschlechternden Wetterbedingungen auf See Leben zu retten.

„Die Rettung von Leben wird immer die Entscheidungen der Regierung leiten, selbst bei provokativen und riskanten Aktionen von NGOs“, heißt es in der Erklärung.

Die Regierung wirft Hilfsorganisationen vor, Anreize für illegale Migration zu schaffen und Menschenhändler zu belohnen, die Hunderte von Euro pro Stück für die gefährliche Mittelmeerüberquerung von Libyen verlangen. Die Hilfsorganisationen bestreiten, dass ihre Rettungsaktionen die Migration fördern und sagen, dass sie notwendig sind, um Leben zu retten.

Die Hilfsorganisationen und Rechtsexperten argumentieren, dass Piantedosis Politik gegen internationales Recht und Seerechtskonventionen verstößt, die vorschreiben, dass aus See gerettete Menschen so schnell wie möglich in den nächstgelegenen sicheren Hafen gebracht werden müssen.