EZum ersten Mal seit dem Ende des von Russland aufgekündigten Getreideabkommens haben zwei zivile ausländische Frachtschiffe einen ukrainischen Hafen angelaufen. Russland dementiert unterdessen die Berichte der Ukrainer, dass sie kürzlich das Dorf Andriivka in der Region Donezk befreit hätten. Und Polen ist das letzte an Russland grenzende EU-Land, das die Einfahrt russischer Autos verbietet.

Frachter wollen 20.000 Tonnen Weizen nach Afrika und Asien bringen

Die Reedereien der Schiffe „Resilient Africa“ und „Aroyat“ hätten ihre Bereitschaft zum Ausdruck gebracht, den Hafen Tschornomorsk am Schwarzen Meer anzulaufen und dort rund 20.000 Tonnen Weizen für afrikanische und asiatische Länder zu verladen, sagte der stellvertretende ukrainische Ministerpräsident Olexander Kubrakow am Samstag auf Facebook. Wenige Stunden später am Abend kamen beide Frachter nach Angaben des Schiffsinformationsdienstes MarineTraffic erfolgreich in Tschornomorsk an. Eine offizielle Bestätigung stand zunächst noch aus.

Beide Schiffe fahren unter der Flagge des Pazifikstaates Palau und ihre Besatzungen bestehen nach Angaben aus Kiew aus Bürgern der Ukraine, der Türkei, Aserbaidschans und Ägyptens.

Als Folge des russischen Angriffskrieges werden die ukrainischen Schwarzmeerhäfen von der russischen Flotte blockiert. Ein internationales Abkommen für ukrainische Agrarexporte aus insgesamt drei Häfen – darunter Tschornomorsk – wurde im Juli von den Russen nicht verlängert.

Die Ukraine richtete daraufhin einen temporären Korridor ein, den zivile Schiffe auf eigenes Risiko nutzen konnten. Fünf Frachter haben damit bereits die ukrainischen Häfen verlassen, die seit Kriegsbeginn am 24. Februar 2022 teilweise festsitzen. Unter ihnen war im August auch der deutsche Frachter „Joseph Schulte“. Allerdings hat seit der Einführung dieses temporären Korridors kein ziviles Frachtschiff ukrainische Häfen angelaufen.







Russland bestreitet den Verlust eines Dorfes in der Region Donezk

Das russische Militär hat ukrainische Berichte über die Rückeroberung des Dorfes Andriivka in der östlichen Region Donezk dementiert. Die ukrainische Armee habe „vergeblich versucht, die russischen Truppen aus den Städten Klischtschjiwka und Andrijiwka (…) zurückzudrängen“, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums Igor Konaschenkow. Belege für diese Aussage legte er allerdings nicht vor.

Am Freitag verkündeten sowohl der ukrainische Generalstab als auch Präsident Wolodymyr Selenskyj die Befreiung der durch den Krieg völlig zerstörten Stadt Andrijiwka. Aus Kiew hieß es außerdem, dass eigene Truppen auch in den Nachbarorten Klischchiivka und Kurdjumovka aktiv seien. Am Samstag veröffentlichte eine ukrainische Brigade außerdem ein Video, das die Befreiungsaktion in Andriyivka zeigen soll.

Stoltenberg erwartet einen langen Krieg in der Ukraine

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg rechnet einem Medienbericht zufolge nicht mit einem schnellen Ende der Kämpfe in der Ukraine. „Die meisten Kriege dauern länger als erwartet, als sie ausbrachen“, sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe in einem vorab veröffentlichten Artikel. „Wir alle wollen einen schnellen Frieden. Gleichzeitig müssen wir erkennen, dass ihr Land nicht mehr existieren wird, wenn Präsident Selenskyj und die Ukrainer ihren Kampf beenden. „Wenn Präsident Putin und Russland die Waffen stoppen, werden wir Frieden haben“, sagte Stoltenberg.







Dann seien Sicherheitsgarantien für die Ukraine notwendig, damit sich die Geschichte nicht wiederholt. Es besteht kein Zweifel daran, dass die Ukraine irgendwann der NATO beitreten wird. Schweden wird der Allianz jedoch in naher Zukunft beitreten. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat angekündigt, dass die Türkei den Beitritt so bald wie möglich ratifizieren werde. „Ich erwarte die Entscheidung des türkischen Parlaments später im Herbst“, sagte Stoltenberg in dem zuvor veröffentlichten Artikel.