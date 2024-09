Explosionen zu ähnlichen Zeitpunkten mit Sprengstoff in Säcken

Es gibt durchaus Parallelen zwischen den beiden Explosionen – sowohl was den Zeitpunkt als auch den Ablauf der Ereignisse angeht. Nach Angaben der Polizei wurde der Sprengsatz am Montag um 5.45 Uhr ebenfalls in einer Tasche vor dem Vanity Club platziert. Auch dieser explodierte. Ob ein Zusammenhang besteht, wird nun genau untersucht. „, sagt Hüwe. Es gibt zwei Ermittlungsgruppen, und wenn es Überschneidungen zwischen den Taten gibt, werden sie“ auf dem kurzen Dienstweg “ aktiviert.

Über den verwendeten Sprengstoff machte die Polizei keine Angaben. „Wir müssen abwarten und sehen“, was genau explodierte „. Externe Gutachten wurden angefordert. Die Experten des Untersuchungsteams gehen davon aus, dass „ es muss eine Art Brandbeschleuniger gewesen sein „.

Es gebe keine Hinweise darauf, dass sich die Explosionen gegen Menschen gerichtet hätten. Ziel der Anschläge seien Gebäude gewesen, heißt es bei der Polizei. Die Motive seien völlig unklar, Hinweise auf organisierte Kriminalität gebe es bislang nicht. gar nicht „.

Gerüchte über Beteiligung der „Mocro Mafia“

Wenn es solche Hinweise gibt, werden sie auch mit anderen Behörden zusammenarbeiten, möglicherweise sogar grenzüberschreitend. Letzteres zielt wahrscheinlich darauf ab, dass bereits Gerüchte kursieren, dass die „Mocro Mafia“ aus den Niederlanden an Explosionen beteiligt sein könnte, von denen es in den letzten Wochen eine Reihe gab in Nordrhein-Westfalen – neben Köln auch in Duisburg und Engelskirchen.

Mit der Bezeichnung „Mokro-Mafia“ werden Drogenhändler aus dem Nachbarland bezeichnet, die zum Teil marokkanischer Herkunft sind.

Sprengungen vor der Haustür – in den Niederlanden Hunderte Male im Jahr

Laut Oliver Huth, Landesvorsitzender des Bundes Deutscher Kriminalbeamter NRW, tragen die Explosionen eindeutig die Handschrift der organisierten Kriminalität in den Niederlanden: „ Sicher ist jedoch, dass diese Methode, Haustüren zu sprengen, in den Niederlanden jedes Jahr Hunderte Male angewendet wird. „Mit solchen Angriffen soll ein Signal an die kriminelle Szene gesendet werden“, sagt Huth: „ Wir wissen, wo Sie sind. Wir können Sie jederzeit erreichen. “

Ein klares Zeichen der organisierten Kriminalität. Was dort passiert, ist sehr besorgniserregend.

Oliver Huth, Landesvorsitzender NRW des Bundes Deutscher Kriminalbeamter

Ob es sich bei den beiden Explosionen tatsächlich um derartige Strukturen handelte, müssen die Untersuchungen zeigen.

Professor Arndt Sinn von der Universität Osnabrück, der zur organisierten Kriminalität forscht, sieht in den jüngsten Vorfällen in NRW eine neue Dimension der Gewalt: „ Die Gewaltexzesse, die wir derzeit beobachten und die sich – auch in sehr kurzen Abständen – häufen, zeigen, dass kriminelle Akteure keine Angst mehr davor haben, entdeckt zu werden. Sie nehmen den Rechtsstaat nicht mehr als wehrhaft wahr. “ Das ist ein sehr „ Besorgniserregende Entwicklung „.

Scharfe Granate unter brennendem Auto in Köln-Ostheim gefunden

In Bezug auf die Zusammenarbeit auf höherer Ebene verwies Hüwe auf einen weiteren Einsatz mit einem brennenden Auto in der Nacht zum Mittwoch – gegen 2.45 Uhr entdeckten Polizisten auf dem Uta-Renn-Platz in Köln-Ostheim nach dem Anruf der Feuerwehr eine scharfe Handgranate unter dem Auto. Spezialisten der LKA zündete die Granate an der Stelle, an der sie gefunden wurde. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich um Brandstiftung handelte, und hier „ die Kollegen der organisierten Kriminalität „.

Zu den beiden jüngsten Explosionen in Köln betont die Kölner Polizei, dass es derzeit keine Hinweise auf organisierte Kriminalität gebe. Auch wenn vieles noch unklar sei, habe die Polizei mehrere Explosionen und Schüsse auf ein Wohnhaus registriert und werde die Medien am Donnerstag über die Vorfälle informieren. Da es viele Spekulationen gebe, wolle man die Gelegenheit nutzen, „alle Vorfälle offenzulegen“. klassifizieren „.

Große Hoffnungen setzt die Polizei in die öffentliche Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter der ersten Explosion mit Hilfe eines Fotos aus der Videoaufzeichnung – Hüwe: „ Wir hoffen nun, durch Zeugenaussagen seinen Aufenthaltsort und seine Identität in Erfahrung zu bringen, um ihn anschließend direkt festnehmen zu können. „

