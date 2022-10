Zwei Drittel der Gastronomiebetriebe fürchten um ihre Existenz

Die Energiepreise schießen in die Höhe, die Lebensmittelpreise steigen und die Menschen schränken ihren Konsum ein. Zwei Drittel der Gastronomiebetriebe bangen in diesem Krisenherbst vor allem im ländlichen Raum um ihre Existenz. Das berichtet die „Welt“ auf Basis einer Umfrage des Reservierungsdienstleisters Resmio.

Personalmangel und Energiekosten

„Die Lage und Stimmung im Gastgewerbe hat sich im September dramatisch verschlechtert“, bestätigt Guido Zöllick, Geschäftsführer des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga. Noch vor Monaten rechneten Dehoga-Experten am ehesten mit einem Rückgang der Gastronomiebesuche und Urlaubsreisen, wenn die Menschen weniger Geld zur Verfügung hätten. 40 Prozent der Unternehmen müssten ihre Lokale zumindest vorübergehend schließen, wenn sich die Situation nicht bessert.

Größte Sorge der Betreiber ist daher die sinkende Kaufkraft der Bürger und die geringere Nachfrage. An zweiter und dritter Stelle stehen steigende Energie- und Lebensmittelpreise. Zudem kämpfen viele Unternehmen mit einem seit Beginn der Pandemie anhaltenden Personalmangel. Erfahrene Mitarbeiter, aber auch junge Leute, die sonst für das schnelle Geld in die Gastronomie gegangen sind, haben sich neu orientiert. Ein weiterer Faktor ist der kürzlich auf zwölf Euro angehobene Mindestlohn. Schätzungsweise 60 Prozent der Beschäftigten in der Gastronomie sind laut der Zeitung von dem 15-prozentigen Aufschlag betroffen.

„Gastronomie steckt im Dilemma“

Viele Unternehmen wollen ihre Kosten jetzt nicht weiter erhöhen, da die meisten bereits ihre Preise erhöht haben. „Der Spielraum der Gastronomiebetriebe, die steigenden Energie- und Lebensmittelpreise an die Gäste weiterzugeben, hat sich verringert. Die Gastronomie ist damit in einer Zwickmühle“, sagt Resmio-Geschäftsführer Christian Bauer.

Viele setzen jetzt verstärkt auf freie Tage, verkürzen Öffnungszeiten, streichen das Mittagsmenü und sparen Energie. Sie würden unter anderem die Temperaturen in Gästezimmern, Küchen und Toiletten senken und energieeffiziente Geräte anschaffen. Gastronomen fordern nach den beiden geschwächten Jahren der Corona-Pandemie mehr Unterstützung von der Politik. 67 Prozent würden eine schnelle Deckelung der Gas- und Strompreise befürworten. 60 Prozent würden eine dauerhafte Senkung der Mehrwertsteuer fordern. Viele würden auch eine Einmalzahlung an Gastronomiebetriebe für gut halten.