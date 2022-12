Zwei Dixon-Künstler werden in der The Next Picture Show-Ausstellung „Marks Made“ – Shaw Local zu sehen sein

DIXON – Ab Dienstag zeigt The Next Picture Show Mixed-Media-Porträts von zwei Dixon-Eingeborenen, die über die grundlegenden Tropen der Schwesternschaft hinausblicken.

Die Ausstellung trägt den Titel „Marks Made: A Two Woman Art Exhibition“ und wird von der Eröffnung bis zum 7. Januar in der 113 W. First Street Gallery zu sehen sein.

Die Künstler sind Sydni Reubin und Heather Shore, die in der ehemaligen Kunstlehrerin der Dixon High School, Lisa Kastello, dieselbe Mentorin haben.

Der Eröffnungsempfang findet am Freitag, den 16. Dezember, um 18 Uhr statt.

Laut der Pressemitteilung von Philip Atilano, dem Geschäftsführer der Galerie, betrachten Reubin und Shore ihre Beziehung zu Kastello als grundlegend für ihre Entwicklung sowohl als Künstler als auch als Frauen. In der Veröffentlichung heißt es, dass sie auch an einem gemeinsamen Stück gearbeitet haben, um den Eindruck zu würdigen, den Kastello bei ihnen hinterlassen hat.

In dieser Serie versuchen die beiden Künstlerinnen, über die grundlegenden Tropen der Schwesternschaft hinauszublicken, indem sie einen zutiefst persönlichen Blick auf ihre Beziehungen zu anderen Frauen werfen.

Reubin erforscht die Stärke und Belastbarkeit der Frauen, die ihr am nächsten stehen.

Künstlerin Sydni Ruebin mit ihrem Gemälde „Zoe Kaye“. (Bereitgestellt von The Next Picture Show)

Shore untersucht ihre eigene Stärke und die Auswirkungen von Beziehungen zu den Frauen ihrer Vergangenheit.

Künstlerin Heather Shore mit ihrem Gemälde „Self Portrait: Stage 10, Righteous Indignation“. (Bereitgestellt von The Next Picture Show)

Shore lebt immer noch in Illinois und hat den Ruf, Mandalas zu entwerfen, die von Frauen in ihrem Leben inspiriert sind.

Reubin absolvierte das Milwaukee Institute of Art and Design und lebt in Madison, Wisconsin. Zu ihren Auszeichnungen gehören Best of Show beim Grand Detour Arts Festival 2013 und der Phidian Art Exhibit 2018. Ihre Aquarellstücke wurden national anerkannt.