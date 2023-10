NNach der Freilassung zweier Geiseln der islamistischen Hamas im Gazastreifen laufen die diplomatischen Bemühungen zur Beendigung der Gewalt im Nahen Osten auf Hochtouren. Während Ägypten am Samstag mit einem „Friedensgipfel“ den Weg dafür ebnen will, bleibt Israel dem Treffen zahlreicher Staats- und Regierungschefs im Nahen Osten fern und lässt die Vorbereitung eines möglichen Bodens weiterhin durch das eigene Militär erfolgen Offensive gegen die Hamas. Unterdessen wird die Situation für Hunderttausende Flüchtlinge im Süden des abgeschotteten Gazastreifens immer unerträglicher. In Ägypten stecken weiterhin Hilfslieferungen für sie fest.

Fotos und Videos zeigen die Freilassung der Geisel

Zwei Wochen nach Kriegsbeginn ließ die Hamas zwei amerikanische Geiseln frei, Judith Tai Raanan und ihre Tochter Natalie Shoshana Raanan. Das Büro des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu teilte mit, dass der für die Entführten und Vermissten verantwortliche israelische Brigadegeneral Gal Hirsch die beiden an der Grenze zum Gazastreifen empfangen habe. Auf einem Foto sind sie Hand in Hand mit Hirschen zu sehen, begleitet von Soldaten. Hamas veröffentlichte außerdem ein Video der Geiselübergabe.

Israel: Hamas ist eine mörderische Terrororganisation

Israels Militär schrieb am Samstag auf Telegram über die Freilassung der beiden US-Geiseln: „Die Hamas präsentiert sich der Welt so, als ob sie die Frauen, die sie aus humanitären Gründen als Geiseln genommen hatte, zurückgab, obwohl die Hamas in Wirklichkeit eine mörderische Organisation hat.“ das derzeit im Gazastreifen Säuglinge, Kinder, Frauen und ältere Menschen als Geiseln hält und weiterhin Verbrechen gegen die Menschlichkeit begeht.“

Der militärische Flügel der Hamas hatte zuvor die Freilassung der beiden US-Bürger als „Reaktion auf die Bemühungen Katars“ angekündigt. Nach den verheerenden Terroranschlägen der Hamas will Israel die militärischen Fähigkeiten und die Herrschaft der islamistischen Organisation beseitigen. Mehr als 1.400 Menschen wurden in Israel Opfer von Hamas-Angriffen. Mindestens 203 Menschen, darunter mehrere Deutsche, wurden ebenfalls entführt.







Internationaler Nahost-Gipfel in Kairo

Wegen des Krieges zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas veranstaltet Ägypten am Samstag einen Nahost-Gipfel in der Hauptstadt Kairo. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) nimmt im Auftrag der Bundesregierung am „Kairoer Friedensgipfel“ teil. Auch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, Jordaniens König Abdullah II., Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman, EU-Ratspräsident Charles Michel und weitere Außenminister mehrerer EU-Staaten werden zu dem Treffen erwartet. Im Vorfeld wurde ein Entwurf einer gemeinsamen Erklärung der Gipfelteilnehmer ausgehandelt.

Baerbock sagte, bei dem Treffen gehe es um die Frage, „wie man einen Flächenbrand verhindern“ und eine humanitäre Katastrophe abwenden könne. Trotz der sehr unterschiedlichen Sichtweisen auf den Nahostkonflikt müsse deutlich gemacht werden, „dass der Terrorismus niemandem in dieser Region nützt“.