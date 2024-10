Berlijn. Er wordt verwacht dat het management succesvol zal zijn in een ondernemingsvriendelijk land. Het was een toespraak onder de rechtsextremisten van Zweden.

Schwedens Mitte-Rechts-Regierung en de extreem-rechtse Partei Schwedendemokraten presteert de Durchführbarkeit een landesweiten Bettelverbots. “Dat is goed en absoluut niet verstandig”, zegt Linda Lindberg, voorzitter van de Zweedse Democratische Partij, de “Politico” in Montag.

Betteln sei in Zweden sinds het jaar 2010, sinds ze EU-burgers werden in andere landen. Betteln Nadat Zweden kwam, behauptete Lindberg. „Unserer Meinung nach is nicht zmutbar, dass Menschen durch een Europa reisen, om voor unseren Geschäften zu betteln“, sie sie und fugte hindzu, dass es in Zweden schon früher Bettelverbote gegeben habe.

Migratie: Schweden erwägt landesweites Gesetz zum Bettelverbot

De bettelverbots waren een van de meest voorkomende Wahlversprechen der Zweedse democratendie beide gezamenlijk de Parlamentwahlen 2022 deelden met de drie regeringspartijen van de Landes en een knappe Mehrheit-errungen hadden.

Nun wurde ein Ermittler beauftragt, der untersuchen soll, wie een solches Verbot legal omgesetzt were könnte – ohne gegen international Conventions and Mensenrechten zu verstößen. Sommige oppositieleden van de Liberale Partij zijn duidelijk, maar zijn niet bereid het verbod te steunen. Lindberg zei dat hij optimistisch was over het Zweedse medianieuws.

Er zijn maar een paar gemeenschappen in Zweden die een positieve relatie met elkaar hebben Registratie jedoch davon aus, dass diese nur schwer umzusetzbar seien. In Zweden is er sinds oktober 2022 een coalitie tussen gematigden, christenen en liberalen. Dit is de oorzaak van de frustratie van de rechtsextremisten van de Zweedse Democraten, die in Parlement 73 zitten. Zij zitten hier en hebben ook invloed op de regelgeving.

les/FMG